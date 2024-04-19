Canlı Anlatım! Dolmabahçe'de tempo hiç düşmüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Canlı Anlatım! Dolmabahçe'de tempo hiç düşmüyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Tüpraş Stadyumu'nda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

19.04.2024 19:03  Güncelleme: 20:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasının açılış karşılaşmasında MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanıyor. Tüpraş Stadı'nda oynanan maç, saat 20.00'de başladı. Mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetiyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Süper Lig'de yaptığı 32 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine 48 puan yazdırabildi. Siyah-beyazlı ekip, haftaya averajla 4. sırada girdi. Oynadığı müsabakaların 8'ini kazanan, 13'ünde berabere kalan ve 11'inden yenilgiyle ayrılan MKE Ankaragücü ise 37 puanla 13. sırada yer aldı.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Necip, Worrall, Serkan Emrecan Terzi, Al-Musrati, Gedson, Ghezzal, Muçi, Rashica, Muleka.

MKE Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Uros, Mujakic, Kazımcan, Ali Kaan, Tolga, Efkan, Morutan, Bassogog, Ali Sowe.

CANLI ANLATIM

51' ÇOK NET! Ali Sowe ile duvar pası yapan Stelios Kitsiou altı pas içinden vuruşunu yaptı. Top kalenin üstünden dışarıya gitti.

50' KAÇTI! Soldan çevrilen topta ceza yayı önünde topu alan Efkan'ın sert vuruşu kalenin üstünden dışarıya gitti.

49' Ersin Destanoğlu'nun kısa düşen pasında Ali Sowe topu kaptı ancak Necip Uysal, Ali Sowe'a geçiş izni vermedi

46' Beşiktaş-MKE Ankaragücü karşılaşmasında ikinci yarı başladı.

İY Mücadelenin ilk yarısı 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle tamamlandı.

45' OLMADI! Üç kişiyle çok hızlı çıkan ev sahibi ekipte Rashica'nın pasında topu alan Muçi'nin ceza sahası dışından şutu savunmadan kornere gitti.

45' İlk yarının sonuna 2 dakika ilave edildi.

45' Morutsan'ın ceza sahası içine gönderdiği ortada kaleci Ersin hata yapmadı.

44' Beşiktaş'ta Emrecan Terzi'nin yerine Tayyip Talha Sanuç oyuna girdi.

43' Beşiktaş'ta sakatlık yaşayan Emrecan Terzi oyuna devam edemeyecek.

42' Orta alanda rakibini şık bir çalımla geçmek isteyen Emrecan Terzi yerde kaldı. Karar faul.

39'DİREK! Morutsan'ın sağ çaprazdan ortasında arka direğe yönelen top direkten döndü. Dönen topta Ali Sowe'un kafa vuruşunu savunma çıkardı.

38' VURAMADI! Svensson'un sağ kanattan pasında ceza sahası içinde topu alan Muleka kaleye yüzünü dönemeyince topu kaybetti.

35' KAÇTI! Sol kanatta topu alan Christian Bassogog, Joe Worrall'ı geçip sol çaprazdan kaleyi denedi. Top kalenin yanından dışarıya gitti.

31' CEZALI DURUMA DÜŞTÜ! Beşiktaş'ta Jonas Svensson sarı kart görerek Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

27' Savunma arasına atılan uzun topta Uros Radakovic uçarak kafayla topa dokundu ve topun Muçi'ye geçmesine izin vermedi.

24' Kazımcan Karataş yerden kalktı, oyuna devam edebilecek.

23' Ankaragücü'nde Kazımcan Karataş, Ghezzal ile girdiği ikili mücadelede sakatlık yaşadı.

22' YİNE BAHADIR! Ceza sahası dışında topu alan Gedson sol ayağıyla çok sert vurdu. Bahadır köşeden muhteşem çıkardı. Korner.

21' BAHADIR! Yine hızlı gelen Beşiktaş'ta Muçi'nin köşeye şutu Bahadır'ın parmaklarının ucundan kornere gitti.

19' Beşiktaş, Gedson ile çok hızlı çıktı. Gedson'un getirdiği topta Ernest Muçi ceza yayı üzerinde topla buluşup ayağının içiyle çok klas vurdu. Top kaleci Bahadır'ın bakışları arasında ağlarla buluştu.

18' GOOOLLL! Beşiktaş, Ernest Muci'nin ceza sahası dışından attığı golle 1-0 öne geçti.

16' İlk 15 dakika golsüz eşitlikle geçildi.

15' BU KEZ ANKARAGÜCÜ KAÇIRDI! Bassogog'un topun dibine girerek ortasında Ali Sowe bomboş pozisyonda kafa vuruşunu yaptı. Top kaleyi bulmadı.

13' DİREK! Rashica'nın sol kanattan ortasında Kazımcan Karataş'ın ters kafa vuruşu direkten kornere gitti.

12' Orta alanda ilerlemek isteyen Gedson Fernandes yerde kaldı. Hakem oralı olmadı.

10' KAÇTI! Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Rashica uzak köşeyi düşündü. Yerden giden top direğin dibinden dışarıya gitti.

4' Seken topu önüne alan Ali Kaan Güneren'in sert şutunu Ersin Destanoğlu kornere çeldi.

3' Sol kanattan ceza sahasına girmek isteyen Muleka yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi.

2' Hava topu mücadelesinde yerde kalan Kazımcan Karataş sakatlık yaşıyor. Sağlık ekibi oyunda.

1' Beşiktaş-MKE Ankaragücü karşılaşmasında ilk düdük çaldı.

Trendyol Süper Lig, MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Trendyol, Beşiktaş, Tüpraş, MKE, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Canlı Anlatım! Dolmabahçe'de tempo hiç düşmüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emrecan Terzi sakatlandı
    21:08 Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emrecan Terzi sakatlandı

    Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçında Emrecan Terzi'nin sakatlanmasıyla zor anlar yaşadı. Terzi, eşinin doğum yapması nedeniyle izin alarak kadroya dahil oldu ve maça ilk 11'de başladı. Ancak karşılaşmanın 42. dakikasında sakatlandı ve yerini Tayyip Talha Sanuç'a bıraktı.


20:32 İstanbul Gaziosmanpaşa’da toprak kayması meydana geldi İstanbul Gaziosmanpaşa'da toprak kayması meydana geldi
20:02 İmamoğlu’ndan Haluk Bayraktar’ın “Tasmalı köpek“ çıkışına yanıt İmamoğlu'ndan Haluk Bayraktar'ın "Tasmalı köpek" çıkışına yanıt
19:03 Mardin ve Diyarbakır Belediye Meclislerindeki Olaylar İçin Müfettiş Görevlendirildi Mardin ve Diyarbakır Belediye Meclislerindeki Olaylar İçin Müfettiş Görevlendirildi
18:21 Oğlunun telefonundan mesaj atıp kapıyı açtırdığı boşanma aşamasındaki eşini öldürdü Oğlunun telefonundan mesaj atıp kapıyı açtırdığı boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
16:38 Jandarma üniforması ile GBT kontrolü yaparken polise yakalandı Jandarma üniforması ile GBT kontrolü yaparken polise yakalandı
20:26 Adaylığını resmen açıkladı Sadettin Saran’dan Ali Koç’a gözdağı Adaylığını resmen açıkladı! Sadettin Saran'dan Ali Koç'a gözdağı
18:58 Uğur Dündar gözyaşlarını tutamadı Duygu dolu Ali Koç sözleri Uğur Dündar gözyaşlarını tutamadı! Duygu dolu Ali Koç sözleri
17:17 Fazla kilo takıntısı hayatını kabusa çevirdi: 1 milyon 400 bin lira ödediği ameliyatta midesi delindi Fazla kilo takıntısı hayatını kabusa çevirdi: 1 milyon 400 bin lira ödediği ameliyatta midesi delindi
16:22 Şırnak’ta oy vermeye giden asker ve polislere tepki gösteren kişiye soruşturma açıldı Şırnak'ta oy vermeye giden asker ve polislere tepki gösteren kişiye soruşturma açıldı
15:54 Ojelerini çıkartıp dolgularını eritti Sakal bırakan Kerimcan Durmaz bambaşka biri oldu Ojelerini çıkartıp dolgularını eritti! Sakal bırakan Kerimcan Durmaz bambaşka biri oldu
15:50 “İsrail’in başkenti neresidir“ sorusuna verdiği cevapla sunucuyu hayrete düşürdü "İsrail'in başkenti neresidir?" sorusuna verdiği cevapla sunucuyu hayrete düşürdü
15:41 Fondaki şarkı Fener taraftarını kızdıracak Olympiakoslu oyuncular soyunma odasında böyle sevindi Fondaki şarkı Fener taraftarını kızdıracak! Olympiakoslu oyuncular soyunma odasında böyle sevindi
15:17 Tüm zenginliklerini fakirlere dağıtıp rahip oldular Tüm zenginliklerini fakirlere dağıtıp rahip oldular
15:08 Torreira’dan ayrılan Devrim Özkan’dan yürek hoplatan pozlar Torreira'dan ayrılan Devrim Özkan'dan yürek hoplatan pozlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2024 21:23:31. #1.13#
SON DAKİKA: Canlı Anlatım! Dolmabahçe'de tempo hiç düşmüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement