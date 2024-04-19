Canlı Anlatım! Dolmabahçe'de tempo hiç düşmüyor

Spor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasının açılış karşılaşmasında MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanıyor. Tüpraş Stadı'nda oynanan maç, saat 20.00'de başladı. Mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetiyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Süper Lig'de yaptığı 32 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine 48 puan yazdırabildi. Siyah-beyazlı ekip, haftaya averajla 4. sırada girdi. Oynadığı müsabakaların 8'ini kazanan, 13'ünde berabere kalan ve 11'inden yenilgiyle ayrılan MKE Ankaragücü ise 37 puanla 13. sırada yer aldı.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Necip, Worrall, Serkan Emrecan Terzi, Al-Musrati, Gedson, Ghezzal, Muçi, Rashica, Muleka.

MKE Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Uros, Mujakic, Kazımcan, Ali Kaan, Tolga, Efkan, Morutan, Bassogog, Ali Sowe.

CANLI ANLATIM

51' ÇOK NET! Ali Sowe ile duvar pası yapan Stelios Kitsiou altı pas içinden vuruşunu yaptı. Top kalenin üstünden dışarıya gitti.

50' KAÇTI! Soldan çevrilen topta ceza yayı önünde topu alan Efkan'ın sert vuruşu kalenin üstünden dışarıya gitti.

49' Ersin Destanoğlu'nun kısa düşen pasında Ali Sowe topu kaptı ancak Necip Uysal, Ali Sowe'a geçiş izni vermedi

46' Beşiktaş-MKE Ankaragücü karşılaşmasında ikinci yarı başladı.

İY Mücadelenin ilk yarısı 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle tamamlandı.

45' OLMADI! Üç kişiyle çok hızlı çıkan ev sahibi ekipte Rashica'nın pasında topu alan Muçi'nin ceza sahası dışından şutu savunmadan kornere gitti.

45' İlk yarının sonuna 2 dakika ilave edildi.

45' Morutsan'ın ceza sahası içine gönderdiği ortada kaleci Ersin hata yapmadı.

44' Beşiktaş'ta Emrecan Terzi'nin yerine Tayyip Talha Sanuç oyuna girdi.

43' Beşiktaş'ta sakatlık yaşayan Emrecan Terzi oyuna devam edemeyecek.

42' Orta alanda rakibini şık bir çalımla geçmek isteyen Emrecan Terzi yerde kaldı. Karar faul.

39'DİREK! Morutsan'ın sağ çaprazdan ortasında arka direğe yönelen top direkten döndü. Dönen topta Ali Sowe'un kafa vuruşunu savunma çıkardı.

38' VURAMADI! Svensson'un sağ kanattan pasında ceza sahası içinde topu alan Muleka kaleye yüzünü dönemeyince topu kaybetti.

35' KAÇTI! Sol kanatta topu alan Christian Bassogog, Joe Worrall'ı geçip sol çaprazdan kaleyi denedi. Top kalenin yanından dışarıya gitti.

31' CEZALI DURUMA DÜŞTÜ! Beşiktaş'ta Jonas Svensson sarı kart görerek Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

27' Savunma arasına atılan uzun topta Uros Radakovic uçarak kafayla topa dokundu ve topun Muçi'ye geçmesine izin vermedi.

24' Kazımcan Karataş yerden kalktı, oyuna devam edebilecek.

23' Ankaragücü'nde Kazımcan Karataş, Ghezzal ile girdiği ikili mücadelede sakatlık yaşadı.

22' YİNE BAHADIR! Ceza sahası dışında topu alan Gedson sol ayağıyla çok sert vurdu. Bahadır köşeden muhteşem çıkardı. Korner.

21' BAHADIR! Yine hızlı gelen Beşiktaş'ta Muçi'nin köşeye şutu Bahadır'ın parmaklarının ucundan kornere gitti.

19' Beşiktaş, Gedson ile çok hızlı çıktı. Gedson'un getirdiği topta Ernest Muçi ceza yayı üzerinde topla buluşup ayağının içiyle çok klas vurdu. Top kaleci Bahadır'ın bakışları arasında ağlarla buluştu.

18' GOOOLLL! Beşiktaş, Ernest Muci'nin ceza sahası dışından attığı golle 1-0 öne geçti.

16' İlk 15 dakika golsüz eşitlikle geçildi.

15' BU KEZ ANKARAGÜCÜ KAÇIRDI! Bassogog'un topun dibine girerek ortasında Ali Sowe bomboş pozisyonda kafa vuruşunu yaptı. Top kaleyi bulmadı.

13' DİREK! Rashica'nın sol kanattan ortasında Kazımcan Karataş'ın ters kafa vuruşu direkten kornere gitti.

12' Orta alanda ilerlemek isteyen Gedson Fernandes yerde kaldı. Hakem oralı olmadı.

10' KAÇTI! Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Rashica uzak köşeyi düşündü. Yerden giden top direğin dibinden dışarıya gitti.

4' Seken topu önüne alan Ali Kaan Güneren'in sert şutunu Ersin Destanoğlu kornere çeldi.

3' Sol kanattan ceza sahasına girmek isteyen Muleka yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi.

2' Hava topu mücadelesinde yerde kalan Kazımcan Karataş sakatlık yaşıyor. Sağlık ekibi oyunda.

1' Beşiktaş-MKE Ankaragücü karşılaşmasında ilk düdük çaldı.