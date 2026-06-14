Kartal'da Milli Takım Coşkusu - Son Dakika
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Kartal'da Milli Takım Coşkusu

14.06.2026 11:23
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Kartal'da vatandaşlar, A Milli Takım'ı desteklemek için dev ekran etrafında toplandı.

Kartal'da vatandaşlar, A Milli Takım'ın maçını izlemek için sabahın erken saatlerinde bir araya geldi. Kendi imkanlarıyla kurdukları dev ekranlar etrafında toplanan futbolseverler, ay-yıldızlı ekibimize destek verdi.

Maç saatinden önce Soğanlık'ta kurulan dev ekranda futbol heyecanı yaşamak için alana gelen vatandaşlar, Türk bayraklarıyla renkli görüntüler oluştururken, sabahın erken saatlerine rağmen oluşan yoğun katılım dikkat çekti. Milli takım heyecanını birlikte yaşayan taraftarlar, karşılaşmayı büyük bir coşkuyla takip etti. 7'den 70'e her yaştan vatandaşın omuz omuza destek verdiği alanda, tek yürek olan Kartallılar adeta görsel bir şölene imza attı. Maç boyunca süren tezahüratlar ise ilçede adeta bayram havası estirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Milli Takım, Etkinlik, Kültür, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kartal'da Milli Takım Coşkusu - Son Dakika

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