Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Kar Kalınlığı 70 Santime Ulaştı - Son Dakika
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Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Kar Kalınlığı 70 Santime Ulaştı

Kartalkaya Kayak Merkezi\'nde Kar Kalınlığı 70 Santime Ulaştı

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası kar kalınlığı 70 santimi buldu. Otelciler, sezonun 13 Aralık'ta başlayacağını ve yılbaşında doluluk oranının yüzde 100 ulaşmasını beklediklerini açıkladı.

28.11.2024 09:37  Güncelleme: 09:39
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BOLU'da Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunan kayak merkezi Kartalkaya'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından kar kalınlığı yaklaşık 70 santime ulaştı. Kartalkaya'da oteli bulunan Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül, karın erken gelmesiyle birlikte tüm pistlerin kayağa hazır hale getirildiğini, sezonun 13 Aralık'ta başlayacağını belirtti.

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunan 2 bin rakımlı kayak merkezi Kartalkaya'da son günlerde etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlığı 70 santime ulaştı. Kartalkaya'da bulunan oteller yeni sezon öncesi pistlerdeki hazırlıklarını tamamladı. Telesiyejlerin bakımları yapılırken, yapay kar makineleri ile de pistlere kar takviyesi yapılıyor. Erken gelen yoğun karla birlikte kayak merkezindeki pistler kayağa hazır hale getirildi. Toplam uzunluğu 35 kilometreyi bulan pistlere sahip Kartalkaya'da kayak sezonu 13 Aralık'ta başlayacak.

Kartalkaya'da oteli de bulunan Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül, bu yıl karın erken geldiğini belirterek, "Kar düşündüğümüzden daha iyi şu an. Yaklaşık 70 santim kar var. Pistlere de makineler çıktı. Kayağa hazır hale getirildi. 13 Aralık'ta otellerin hepsi açılmış olacak. Şu an rezervasyonlar yok ama 13 Aralık'tan itibaren rezervasyonlar artacak ve yılbaşında yüzde 100 doluluk oranı bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Kar Kalınlığı 70 Santime Ulaştı - Son Dakika

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