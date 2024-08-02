Kartepe Belediye Başkanı, başarılı motokros sporcularını ağırladı - Son Dakika
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Spor

Kartepe Belediye Başkanı, başarılı motokros sporcularını ağırladı

Kartepe Belediye Başkanı, başarılı motokros sporcularını ağırladı

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Bulgaristan'ın Plevne şehrinde düzenlenen BMU Süper Moto Şampiyonası'nda dereceye giren sporcuları makamında kabul etti. Kartepe Motosiklet Spor Kulübü'nün genç yetenekleri, Avrupa'da büyük başarı elde etti ve Türkiye'yi gururlandırdı.

02.08.2024 10:29  Güncelleme: 10:31
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Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Bulgaristan'ın Plevne şehrinde düzenlenen BMU Süper Moto Şampiyonası'nın 1. ve 2. ayağında dereceye giren sporcuları makamında ağırladı.

Kartepe Belediyesi'nin desteklediği Kartepe Motosiklet Spor Kulübü sporcuları, motokros dünyasında adlarını altın harflerle yazdırmaya devam ediyor. Kartepe ilçesinin genç yetenekleri, Avrupa'da büyük başarıya imza attı. Bulgaristan'ın Plevne şehrinde düzenlenen BMU Süper Moto Şampiyonası'nın 1. ve 2. ayağında Türk sporcuları motokros yarışında aldıkları dereceler ile İstiklal Marşı'nı Avrupa'da okuttu. Kartepe Motosiklet Spor Kulübü'nün sporcuları, Avrupa Süpermoto Şampiyonası'nda elde ettikleri birinci ve ikincilik dereceleriyle Türkiye'yi gururlandırdı. Bu başarıları ile öne çıkan Poyraz Bor ve Berkay Sarıay, Kartepe'nin parlayan yıldızları olarak adlarından söz ettiriyor. Türkiye Motokros Şampiyonası'nda birincilik elde eden en küçük yarışçı Yusuf Ali Kolay da ziyarette yer aldı.

Başarılı sporcuları makamında kabul eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Avrupa Süpermoto Şampiyonası'nda elde ettikleri birinci ve ikincilik dereceleriyle yalnızca ilçemizi değil tüm Türkiye'yi gururlandıran Kartepe Motosiklet Spor Kulübünün yıldız yarışçıları Poyraz Bor ve Berkay Sarıay evlatlarımızı; Türkiye Motokros Şampiyonasında 1'incilik elde eden en küçük yarışçımız Yusuf Ali Kolay'ı canı gönülden kutluyorum. Kartepe'mizin yeni Kenan'larını, Cem'lerini, Toprak'larını yetiştiren milli sporcumuz ve Kartepe Motosiklet Spor Kulübü Başkanımız Mevlüt Kolay'ı tebrik ediyorum" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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