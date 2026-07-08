Kartepe Belediyesinin birimler arası futbol turnuvasını Zabıta Müdürlüğü kazandı

Kartepe'de belediye personeli arasındaki dayanışmayı ve kurum içi iletişimi artırmak amacıyla düzenlenen birimler arası futbol turnuvasında şampiyonluğa Zabıta Müdürlüğü ulaştı.

Kartepe Belediyesi tarafından kurum personeli arasındaki birlik, beraberlik ve takım ruhunu güçlendirmek amacıyla organize edilen turnuvanın final maçı gerçekleştirildi.

Turnuvanın final müsabakasında Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü takımları karşı karşıya geldi. Rakibini mağlup eden Zabıta Müdürlüğü turnuvanın şampiyonu olurken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ikinci sırada yer aldı. Organizasyonun üçüncülüğünü ise İşletme Müdürlüğü elde etti.

Final karşılaşmasının ardından düzenlenen kupa töreninde, dereceye giren takımlara protokol üyeleri tarafından kupa ve hediyeleri takdim edildi. - KOCAELİ