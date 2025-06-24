Kartepe Belediyesi Spor Kulübü, Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası\'nda Başarı Elde Etti

Sivas'ta düzenlenen ve 4 gün süren, 81 ilden 6 bin 300 sporcunun katıldığı Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Kartepe Belediye Spor altyapısından 5 sporcu derece elde etti.

Müsabakalarda 62 kiloda Erdem Topçu ve 68 kiloda Ömer Asaf Özbozkurt Türkiye birincisi oldu. 41 kiloda Eymen Mahmut Kara ikinci, 38 kiloda Hüseyin Diner üçüncü, 30 kiloda ise Miraç Çolak beşinci oldu.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, sporcuların elde ettiği derecelere ilişkin yaptığı açıklamada, genç sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti. Kartepe Belediye Spor Kulübü ise altyapı çalışmalarına devam edileceğini bildirdi. - KOCAELİ