Kartepeli Aysima Kurt milli takıma seçildi - Son Dakika
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Kartepeli Aysima Kurt milli takıma seçildi

07.09.2022 09:49
Kartepeli Aysima Kurt milli takıma seçildi

Kartepe Belediyesporlu Aysima Hatice Kurt, Ümit Genç ve U21 Karate Dünya Şampiyonası müsabakasında bin 650 sporcu arasından milli takıma seçildi.

Kartepe Belediyesporlu Aysima Hatice Kurt, Ümit Genç ve U21 Karate Dünya Şampiyonası müsabakasında bin 650 sporcu arasından milli takıma seçildi.

Balıkesir'de yapılan Türkiye Ümit Genç ve U21 Karate Şampiyonası ile Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçme müsabakalarında Kartepe Belediyesporlu Aysima Hatice Kurt milli takıma seçildi. Seçmelere 55 ilden bin 650 sporcu katıldı. Kartepe Belediyesporlu sporcu Aysima Hatice Kurt 26-30 Ekim tarihleri arasında Konya'nın ev sahipliğinde yapılacak Ümit, Genç ve U21 Karate Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek. - KOCAELİ

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Ümit Genç ve U21 Türkiye Karate Şampiyonası'nda Bursa Büyükşehir Belediyesporlu karatecilerden 5 madalya Ümit Genç ve U21 Türkiye Karate Şampiyonası'nda Bursa Büyükşehir Belediyesporlu karatecilerden 5 madalya
Kaynak: İHA

Hatice Kurt, Ümit Genç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kartepeli Aysima Kurt milli takıma seçildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kartepeli Aysima Kurt milli takıma seçildi - Son Dakika
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