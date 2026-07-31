Kartepe’deki Acısu Spor Kompleksi inşaatı hızla ilerliyor - Son Dakika
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Kartepe’deki Acısu Spor Kompleksi inşaatı hızla ilerliyor

Kartepe’deki Acısu Spor Kompleksi inşaatı hızla ilerliyor
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Kartepe Belediyesi tarafından Acısu Mahallesinde hayata geçirilen çok fonksiyonlu spor kompleksi projesinde inşaat çalışmaları devam ediyor.

Kartepe Belediyesi tarafından Acısu Mahallesinde hayata geçirilen çok fonksiyonlu spor kompleksi projesinde inşaat çalışmaları devam ediyor. Tesis, tamamlandığında farklı branşlarda antrenman ve gelişim imkanı sunacak.

Kartepe Belediyesi tarafından Acısu Mahallesinde toplam 3 bin 500 metrekare alan üzerinde hayata geçirilen tesis, 1.500 metrekare kapalı kullanım alanına sahip olacak şekilde tasarlandı.

Farklı spor branşlarının aynı çatı altında yapılabilmesine imkan tanıyacak merkezde; yüzme havuzu, fitness ve atletizm alanları, tırmanma duvarı, boks ve güreş salonları ile dans ve özel branşlara ayrılan bölümler yer alacak.

Amatör sporcuların yanı sıra profesyonel spor kulüplerine de hizmet vermesi planlanan kompleksin, farklı yaş gruplarındaki vatandaşların spor yapmasına imkan sağlaması ve ilçedeki spor kültürünün gelişimine katkıda bulunması hedefleniyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından tesisin hizmete açılması bekleniyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İnşaat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kartepe’deki Acısu Spor Kompleksi inşaatı hızla ilerliyor - Son Dakika

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