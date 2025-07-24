Karting Şampiyonası Yarışları Ertelendi

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile Kütahya Çini Spor Kulübü (KÇSK) tarafından Tuzla'da düzenlenmesi planlanan MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası 3. ayak Tuzla yarışları, aşırı hava sıcaklıkları nedeniyle ertelendi.

TOSFED'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, etkinliğin, medikal delege Dr. Osman İrez'in önerisi doğrultusunda ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, "Mevsim normallerinin üzerinde seyreden aşırı hava sıcaklıklılarının yaratabileceği sağlık riskleri göz önünde bulundurularak, yarışma süresince doğrudan güneşe maruz kalacak sporcu ve görevli personelin sağlığını korumak amacıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.