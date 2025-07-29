Karya Muğla, Türkiye Kupası'nda 3. Oldu - Son Dakika
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Karya Muğla, Türkiye Kupası'nda 3. Oldu

Karya Muğla, Türkiye Kupası\'nda 3. Oldu
29.07.2025 13:39
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Karya Muğla Spor Kulübü, Samsun'daki Türkiye Kupası'nda Büyük Erkekler Takım Kategorisi'nde 3. oldu.

Türkiye Bisikletçiler tarafından Samsun'da düzenlenen Türkiye Kupası 5. Etap Puanlı Yol Yarışı'nda Karya Muğla Spor Kulübü, Büyük Erkekler Takım Kategorisinde Türkiye 3.'sü oldu.

Yarışa güçlü bir kadroyla katılan Karya Muğla ekibi, sezon boyunca gösterdiği istikrarlı performansı Samsun'daki etapta da sürdürdü. Türkiye genelinden birçok başarılı takımın yer aldığı yarışta kürsüye çıkmayı başaran Karya Muğla Spor Kulübü, sezonu iddialı bir şekilde sürdürüyor.

Takımın Sportif Direktörü Emre Turan, yarış sonrası yaptığı değerlendirmede başarının ekip çalışmasıyla geldiğini belirterek, "Elimizde olan imkanlarla sezonu şu an için gayet iyi sürdürüyoruz. Puan sıralaması olarak Türkiye 3.'sü olarak devam ediyoruz ve takım olarak Samsun'da istediğimiz dereceyi aldık." dedi.

Sezonun geri kalanı için de iddialı olduklarını vurgulayan Turan, "Önümüzdeki yarışlarda bu puan durumumuzu korumamız halinde, sezon sonunda continental olmayan takımımızı Türkiye'deki continental takımlar arasında 3. sıraya koymayı hedefliyoruz. Bu dereceler bizim için çok değerli. Sporcularımızın motivasyonuna olumlu yansıyor. Aynı zamanda 2025 sezonunda hedeflediğimiz continental takım statüsüne ulaşmak adına da bu başarılar büyük önem taşıyor" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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