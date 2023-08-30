Kasa dolup taşacak! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden 25 milyon euro elde edecek

Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında temsilcimiz Galatasaray, Norveç ekibi Molde'yle sahasında 1-1 berabere kalarak skor avantajıyla adını Devler Ligi'ne yazdırdı. Sarı-kırmızılılar, yaklaşık olarak 25 milyon euro gelir sağlayacak.

25 MİLYON EURO ELDE EDECEKLER

Sarı kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nden giriş parası olarak 15 milyon 640 bin euro'yu kasasına koymayı garantiledi. Aslan'ın son 10 yıllık UEFA Kulüpler sıralamasına göre kazanacağı katsayı parası ise 9 milyon 96 bin euro olarak hesaplandı. Toplamda ise gruplara kalarak daha sahaya çıkmadan 24 milyon 736 bin euroyu kasasına koydu.

4 YIL ARADAN SONRA BİR İLK

Şampiyonlar Ligi'nde son olarak 2019-20 sezonunda mücadele eden 2021-22'de ise elemeleri geçemeyen sarı kırmızılı ekip, 4 yıl aradan sonra gruplara kalarak önemli bir gelirin de sahibi olmaya hak kazandı.

HER GALİBİYET 2.8 MİLYON EURO

Şampiyonlar Ligi'nde her galibiyet 2.8 milyon, beraberlik ise 930 bin euro. Galatasaray gruptan çıkmayı başarırsa 9.6 milyon euro daha kazanacak.

SAMPİYONLAR LİGİ'NDEN SON KAZANÇ 29.9 MİLYON EURO

Çeyrek final 10.6 milyon euro, yarı final 12.5 milyon euro gelir elde ederken, finalistler ise 15.5 milyon euro kazanacak. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde son olarak boy gösterdiği 2019-2020 sezonunda 29.9 milyon euroluk gelir elde etmişti.