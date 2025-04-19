Kasımpaşa 2-0 Sivasspor: İlk Yarı Sonucu - Son Dakika
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Kasımpaşa 2-0 Sivasspor: İlk Yarı Sonucu

Kasımpaşa 2-0 Sivasspor: İlk Yarı Sonucu

Kasımpaşa, Süper Lig mücadelesinde Sivasspor'u 2-0 ile geçerek ilk yarıyı önde kapattı.

19.04.2025 14:38
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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa, sahasında Sivasspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibinin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Aytaç'ın sağ taraftan pasında da Costa'nın topuk pasında top Fall'un önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural topu çeldi. Pozisyonun devamında Can Keleş'in sol ayağıyla sert vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

27. dakikada Efkan'ın pasında topla buluşan Simic, kaleci Gianniotis'in önde oldu pozisyonda ceza yayının gerisinden şutunu çekti. Savunmaya da çarpan meşin yuvarlak az farkla üstten kornere çıktı.

34. dakikada Nuno da Costa'nın ara pasında topla buluşan Mamadou Fall'un sağ çaprazda kale alanı önünden vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti. 2-0

38. dakikada Uğur'un pasında ceza sahası içindeki Manaj'ın çalım denemesi esnasında Opoku yaptığı müdahale ile araya girdi. Hakem Ali Şansalan VAR uyarı sonrası pozisyonu izledi ve Opoku'nun topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını işaret etti.

42. dakikada Manaj'ın kullandığı penaltıda kaleci Gianniotis, yerden sağına gelen topu çeldi. Pozisyonu iyi takip eden Uğur topu ağlara gönderdi. Ancak sonrasında VAR'dan gelen uyarıyla hakem Ali Şansalan, Uğur Çiftçi'nin penaltı vuruşu esnasında ceza sahasına erken girdiği gerekçesiyle golü iptal ederek oyunun en direkt vuruşla başlamasına karar verdi.

Hakemler: Ali Şansalan, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Kısal

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Jhon Espinoza, Nicholas Opoku, Yasin Özcan, Kevin Rodrigues, Cafu, Mamadou Fall, Aytaç Kara, Mortadha Ben Ouanes, Can Keleş, Nuno da Costa

Yedekler: Sinan Bolat, Josip Brekalo, Adnan Aktaş, Yusuf İnci, Sinan Alkaş, Taylan Utku Aydın, Berkay Muratoğlu, Atakan Müjde, Antonin Barak, Kamil Piatkowski

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Azizbek Turgunbayev, Noah Sonko Sundberg, Samba Camara, Uğur Çiftçi, Samuel Moutoussamy, Tolga Ciğerci, Bekir Böke, Efkan Bekiroğlu, Veljko Simic, Rey Manaj

Yedekler: Serkan Kaan Sarman, Arda Erdursun, Alex Pritchard, Queensy Menig, Emre Gökay, Garry Rodrigues, Achilleas Poungouras, Emirhan Başyiğit, Fode Koita, Ziya Erdal

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Can Keleş (dk. 6), Mamadou Fall (dk. 34) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Mortadha Ben Ouanes, Nicholas Opoku, Burak Yılmaz (Teknik direktör) (Kasımpaşa) - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kasımpaşa 2-0 Sivasspor: İlk Yarı Sonucu - Son Dakika

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