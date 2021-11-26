Kasımpaşa, Adana Demir'in serisini bozdu! Mavi Şimşekler evinde berabere kaldı

Adana Demirspor'un 2 maçlık galibiyet serisi Kasımpaşa karşısında son buldu. Mavi Şimşekler, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

KASIMPAŞA, 3 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Bu sonucun ardından Adana Demirspor, 20 puanla 10. sırada yer alırken, 3 maçtır kazanamayan Kasımpaşa ise 10 puanla 19. sırada kendine yer buldu. Mavi Şimşekler, gelecek hafta Trabzonspor deplasmanına gidecek. Paşa ise sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.