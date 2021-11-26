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Kasımpaşa, Adana Demir'in serisini bozdu! Mavi Şimşekler evinde berabere kaldı - Son Dakika

Kasımpaşa, Adana Demir'in serisini bozdu! Mavi Şimşekler evinde berabere kaldı

26.11.2021 22:29
Kasımpaşa, Adana Demir'in serisini bozdu! Mavi Şimşekler evinde berabere kaldı

Süper Lig'in 14. haftasında Adana Demirspor, kendi sahasında Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Mavi Şimşekler'in 2 maçlık galibiyet serisi de bozuldu.

Adana Demirspor'un 2 maçlık galibiyet serisi Kasımpaşa karşısında son buldu. Mavi Şimşekler, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

KASIMPAŞA, 3 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Bu sonucun ardından Adana Demirspor, 20 puanla 10. sırada yer alırken, 3 maçtır kazanamayan Kasımpaşa ise 10 puanla 19. sırada kendine yer buldu. Mavi Şimşekler, gelecek hafta Trabzonspor deplasmanına gidecek. Paşa ise sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Kasımpaşa, Adana Demir'in serisini bozdu! Mavi Şimşekler evinde berabere kaldı

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Son Dakika Spor Kasımpaşa, Adana Demir'in serisini bozdu! Mavi Şimşekler evinde berabere kaldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Kasımpaşa, Adana Demir'in serisini bozdu! Mavi Şimşekler evinde berabere kaldı - Son Dakika
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