Kasımpaşa-Adana Demirspor maçının ilk yarısı 1-0 sona erdi

Spor

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Murat Tuğberk Curbay, Murat Ergin Gözütok

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin Özcan, Rodrigues, Gökhan Gül, Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara, Ben Ouanes, da Costa

Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmezer, Manev, Semih Güler, Gravillon, Abdulsamet Burak, Yusuf Sarı, Maestro, Bünyamin Balat, Alioui, Yusuf Barası, Aymbetov

Goller: Dk. 30 Hajradinovic (Kasımpaşa)

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasındaki Kasımpaşa-Adana Demirspor karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

13. dakikada Adana Demirspor penaltıdan yararlanamadı. Yasin Özcan'ın ceza sahasının sol kanadında Gravillon'a müdahalesinde hakem penaltı noktasını gösterdi. Yusuf Sarı'nın kullandığı penaltıda kaleci Gianniotis topu çeldi.

17. dakikada Yusuf Sarı'nın pasında savunma arkasına sarkan Aymbetov, ceza sahası içi sağ çaprazından şut çekti. Meşin yuvarlak, yandan auta gitti.

30. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Adana Demirspor savunmasının hatalı pası sonrası Aytaç Kara, meşin yuvarlağı da Costa'ya indirdi. da Costa'nın altıpas çizgisi önüne çıkardığı topta Hajradinovic, meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 1-0.

45+2. dakikada da Costa'nın ceza sahasına getirdiği topta Fall, dönerek vuruşunu yaptı ancak kaleci Deniz Eren, meşin yuvarlağı çeldi.

İlk yarı, Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.