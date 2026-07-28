Kasımpaşa, Adrian Benedyczak ile Sözleşme İmzaladı

Kasımpaşa, geçen sezon kiralık olarak takımda forma giyen 25 yaşındaki Polonyalı futbolcu Adrian Benedyczak ile sözleşme imzaladı.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "İtalya'nın Parma takımında forma giyen Adrian Benedyczak, CEO'muz Ceyhun Kazancı'nın katılımıyla Kemerburgaz Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında kulübümüzde kiralık olarak forma giyen Adrian Benedyczak, lacivert-beyazlı formamızla çıktığı 14 karşılaşmada 10 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti. Yeniden lacivert-beyazlı formayı giyecek olan Adrian Benedyczak'a hoş geldin diyor, birlikte daha nice gollere, zaferlere ve unutulmaz anlara imza atmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.