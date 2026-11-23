(İSTANBUL) - Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri Adrian Benedyczak kaydederken Alanyaspor'un tek golü Hadergjonaj'dan geldi. Son 5 haftada dördüncü galibiyetini alan Kasımpaşa puanını 23'e yükseltirken, üst üste beşinci yenilgisini yaşayan Alanyaspor 12 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında Kasımpaşa ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi Kasımpaşa, uzatma dakikalarında bulduğu golle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.
GALİBİYET GOLÜ UZATMA DAKİKALARINDA GELDİ
Kasımpaşa'nın iki golünü Adrian Benedyczak kaydederken Corendon Alanyaspor'un tek golü Hadergjonaj'ın penaltı vuruşundan geldi.
Uzatma dakikalarında bulduğu golle rakibini mağlup eden Kasımpaşa, ligdeki çıkışını sürdürdü.
ALANYASPOR ÜST ÜSTE 5. MAÇINI KAYBETTİ
Son 5 haftada dördüncü galibiyetini elde eden Kasımpaşa, puanını 23'e yükseltti.
Corendon Alanyaspor ise ligde üst üste beşinci yenilgisini alarak 12 puanda kaldı.
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