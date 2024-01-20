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Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor Müsabakasının İlk Yarısı 0-0 Berabere Tamamlandı - Son Dakika
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Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor Müsabakasının İlk Yarısı 0-0 Berabere Tamamlandı

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim BozbeyKasımpaşa: Gianniotis, Winck, Sadık Çiftpınar, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Aytaç Kara, Gökhan Gül, Fall, Hajradinovic, Gomis, da CostaAtakaş Hatayspor: Bekaj, Kerim Alıcı, Kilama, Maksimovic, Kamil...

Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor Müsabakasının İlk Yarısı 0-0 Berabere Tamamlandı
20.01.2024 - 14:44,
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Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Bozbey

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Sadık Çiftpınar, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Aytaç Kara, Gökhan Gül, Fall, Hajradinovic, Gomis, da Costa

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kerim Alıcı, Kilama, Maksimovic, Kamil Ahmet Çörekçi, Görkem Sağlam, Aburjania, Ömer Faruk Beyaz, Dele-Bashiru, Rivas, Strandberg

Sarı kart: Dk. 18 Aburjania (Atakaş Hatayspor)

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasındaki Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor müsabakasının ilk yarısı, 0-0 berabere tamamlandı.

3. dakikada Dele-Bashiru'nun pasında topla buluşan Strandberg'in ceza sahası içi sol çaprazından şutunda, kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı çeldi. Sonrasında Yunan kaleci, Ömer Faruk Beyaz'dan önce seken topa müdahale ederek tehlikeyi önledi.

25. dakikada sağ kanattan driplingle içeri giren Fall'un uzak direğe ortasında, Aytaç Kara'nın vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

45. dakikada Görkem Sağlam'ın sağ taraftan kullandığı kornerde ceza alanı içinde Aburjania, kafayla topu sektirdi. Arka direkte topla buluşan Strandberg'in kafa vuruşunda, direğe de çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Kaynak: AA
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Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Emre Eyisoy, Aytaç Kara, Hatayspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor Müsabakasının İlk Yarısı 0-0 Berabere Tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor Müsabakasının İlk Yarısı 0-0 Berabere Tamamlandı - Son Dakika
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