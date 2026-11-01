Kasımpaşa - Beşiktaş: 2-2

SÜPER Lig'in 10'uncu haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla Beşiktaş 19, Kasımpaşa ise 17 puana yükseldi.

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu oldu. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada Reşat Onur Çoşkunses düdük çaldı. Çoşkunses'in yardımcılıklarını ise Bilal Gölen ve Hüseyin Aylak üstlendi. Kasımpaşa mücadeleye "Gianniotis, Winck, Arous, Ilie, Ayberk Karapo, Kerem Demirbay, Rak-Sakyi, Hajradinovic, Mendes, Ali Yavuz Kol, Benedyczak" 11'i ile başladı. Beşiktaş ise "Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Salih Özcan, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic" 11'i ile sahada yer aldı.

Beşiktaş 6'ncı dakikada gole yaklaştı. Ndidi'nin pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Trossard'ın sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis gole izin vermedi. 15'inci dakikada Cerny'nin ceza sahasının hemen dışından şutun top az farkla dışarı giderken, siyah-beyazlılar aradığı golü 28'inci dakikada Trossard ile buldu. Rıdvan Yılmaz'ın pasıyla ceza sahası için sol çaprazında topla buluşan Trossard'ın sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1. Kasımpaşa, 37'nci dakikada gole yaklaştı. Hajradinovic'in pasıyla savunma arkasına sarkan Benedyczak'ın sol çaprazdan yaptığı yerden vuruşta kaleci Nübel ayaklarıyla gole izin vermedi. Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Beşiktaş, 48'inci dakikada farkı 2'ye çıkarttı. Ön alanda yapılan baskı sonrasında topu kapan Murillo, rakibinden sıyrıldıktan sonra altıpasın hemen gerisindeki Vlahovic'i gördü. Sırp golcünün yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2. Kasımpaşa, 60'ıncı dakikada farkı 1'e indirdi. Sol kanattan gelişen atakta Hajradinovic ortaladı. Arka direkte Winck'in kafa vuruşunda top, Nübel'in müdahalesine rağmen ağlara gitti. 66'ncı dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Winck ortaladı. Penaltı noktasının hemen gerisinde Mendes'in röveşatasında Nübel topu kornere çeldi. Kasımpaşa, 87'nci dakikada beraberliği yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Kerem Demirbay ortasını yaptı. Ön direkte Rafferty'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-2. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.