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Kasımpaşa-Beşiktaş maçı sonrası Rıdvan Dilmen: Rezalet! Futbolun haline bakın ya! - Son Dakika

Kasımpaşa-Beşiktaş maçı sonrası Rıdvan Dilmen: Rezalet! Futbolun haline bakın ya!

04.12.2021 09:55
Kasımpaşa-Beşiktaş maçı sonrası Rıdvan Dilmen: Rezalet! Futbolun haline bakın ya!

Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Kasımpaşa kendi evinde Beşiktaş'ı konuk etti. Eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen TRT Spor ekranlarında maçın ilk yarısı ve ikinci yarısı hakkında yorumlarda bulundu. İşte Dilmen'in yorumları...

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın genç oyuncusu Can Bozdoğan'ın attığı gol hakkında yorumlarda bulundu. İlk yarıyı değerlendiren Dilmen, Can'a övgüler yağdırdı.

"CAN, ÇOK YETENEKLİ OYUNCU"

Dilmen, ' 'Sergen Yalçın'ın Can Bozdoğan zamanlaması doğrudur. Can Bozdoğan golde çok güzel bir vuruş yaptı. Can'ın performansı, önümüzdeki haftalardaki 11'in de habercisi. Sergen Yalçın bugüne kadar niye oynatmadı diyemem ama bundan sonra niye ısrar etmedin diyebilirim. Çok yetenekli oyuncu.'' yorumlarını yaptı.

HAKEM REZALETİ

Yorumcu Rıdvan Dilmen hep aynı hakemlere maç verilmesini de şu sözlerle eleştirdi:

''500 tane hakem var. 10:00 - 12:00 - 14:00 - 16:00 bir hakem orta hakem ve yardımcı olarak üst üste maçlara çıkıyor. Neden bunu yapıyorsunuz? Bakın daha fena örnek vereyim. Emre Erdoğan diye bir hakem var. Sabah 09:30'dan başlayıp akşama kadar maç yönetmiş. 83 milyon nüfus!' 500 hakem! 500 gözlemci! Futbolun haline bakın ya!''

Kasımpaşa-Beşiktaş maçı sonrası Rıdvan Dilmen: Rezalet! Futbolun haline bakın ya!

Rıdvan Dilmen, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kasımpaşa-Beşiktaş maçı sonrası Rıdvan Dilmen: Rezalet! Futbolun haline bakın ya! - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Kasımpaşa-Beşiktaş maçı sonrası Rıdvan Dilmen: Rezalet! Futbolun haline bakın ya! - Son Dakika
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