Kasımpaşa, Crystal Palace'ın yıldızı Jesurun Rak-Sakyi'yi kadrosuna kattı
Trendyol Süper Lig ekibi Kasımpaşa, İngiltere Premier Lig takımı Crystal Palace'tan Jesurun Rak-Sakyi ile resmi sözleşme imzaladı. Kulüp, Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen törenle oyuncuyu kadrosuna kattığını duyurdu.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'da forma giyen Jesurun Rak-Sakyi ile sözleşme imzaladıklarını açıkladı.
Lacivert-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ın oyuncusu Jesurun Rak-Sakyi, CEO'muz Ceyhun Kazancı'nın katılımıyla Kemerburgaz Tesisleri'mizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Jesurun Rak-Sakyi'ye ailemize hoş geldin diyor, lacivert-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.
Kaynak: İHA
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