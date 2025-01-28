Kasımpaşa'da Burak Yılmaz Dönemi - Son Dakika
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Kasımpaşa'da Burak Yılmaz Dönemi

Kasımpaşa\'da Burak Yılmaz Dönemi

Kasımpaşa, teknik direktör Hakan Keleş'ten sonra Burak Yılmaz'ı göreve getirdi.

28.01.2025 14:32
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Süper Lig temsilcilerinden Kasımpaşa, teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz'ın getirildiğini açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Hakan Keleş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna Burak Yılmaz'ın getirildiğini duyurdu. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşamız, Teknik Direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Burak Yılmaz ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Teknik direktörlük kariyerine Beşiktaş'ta başlayan Burak Yılmaz, devamında Kayserispor'u çalıştırdı ve 30 Eylül 2024'te görevinden ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknik Direktör, Burak Yılmaz, Hakan Keleş, Kasımpaşa, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kasımpaşa'da Burak Yılmaz Dönemi - Son Dakika

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