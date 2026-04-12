Kasımpaşa'da Hakem Eleştirisi - Son Dakika
Kasımpaşa'da Hakem Eleştirisi

12.04.2026 20:39
Emre Belözoğlu, Göztepe maçında hakemin kötü yönetimini eleştirirken, Stoilov konsantrasyon eksikliğine dikkat çekti.

SÜPER Lig'de 3-3 biten Göztepe- Kasımpaşa maçının ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, müsabaka hakemi Çağdaş Altay'ın kötü bir yönetim sergilediğini vurguladı. Maça iyi hazırlandıklarını ve farklı kazanabilecekleri bir karşılaşmadan beraberlikle ayrıldıklarını dile getiren Belözoğlu, "Göztepe güçlü ve dinamik bir takım. Ligde iki senedir fark ortaya koyan takım. Oyunun tek hakkı kazanmamızdı. İki takım oyuncuları da elinden gelen mücadeleyi koydu ortaya. Ne yazık ki Kasımpaşa'yı budayan, doğrayan hakemle karşı karşıya kaldık" dedi.

Teknik direktör Belözoğlu şu ifadelere yer verdi:

"22 oyuncu için çok üzgünüm çünkü çok mücadele ettiler. Böylesine kötü hakemi bu 22 oyuncu hak etmiyordu. Dar bir kadromuz var. Sol bekimizin ayağına kramp girmişti ve çıkarmaya hazırlanırken penaltı oldu. Maç nasıl 1-0 oldu ben bilmiyorum hiç pozisyon yok oyunda. 3-1 yaptık. 3-2 olma imkanı yok. Oyunda 1 tane bile pozisyon yok sonrasında penaltı. Maç 3-1'ken Miroshi'yi ikinci sarıdan atamayan bir hakem. Bence kırılma anları bunlar. Biz iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Çok net üstün olan taraf bizdik. Böylesine yüksek, tempolu, geldi gitti olan maçları bu hakemler hak etmiyor."

STANIMIR STOILOV: YETERİNCE KONSANTRE OLAMADIK

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov ise Kasımpaşa önünde kazanma adına takımının yeterince konsantre olamadığını ve dinamik bir oyun sergileyemediklerini dile getirdi. Rakibe 2 asist yaptıklarını, son 20 dakikada karakter göstererek 1 puan aldıklarını dile getiren Stoilov, "Olumlu olan tek şey buydu. Büyük pas hataları vardı maç boyunca. Rakibe yaptığımız asistlerle beraberlik bile önemli bir sonuç. Bir haftada 3 maç oynadık. Galatasaray

maçından sonra oyuncularımız duygusal anlamda eksik kaldılar. Bunu hissetim. Oyuncularımı uyardım ama maalesef bu yaşandı" dedi.

'LİGDE ADALETSİZ BİR REKABET VAR'

Bulgar teknik adam Stoilov, kendisine göre ligde adaletsiz bir rekabet ortamı olduğunu söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü Galatasaray maçımız Avrupa'da oynayacakları maç sonrası oynanacaktı. Ertelenmemesi gerekiyordu. Ertelendiği için biz bir haftada 3 maç oynamak zorunda kaldık. Bana kızanlar olabilir, kızabilirler. Galatasaray, Liverpool maçından sonra gelseydi bizim için avantaj olurdu. Yenerdik, yenilirdik ama farklı bir maç senaryosu çıkardı. Bugün galibiyet istediğimiz çok önemli maçı da kazanamadık. Ligde adil bir rekabet ortamı yok. Galatasaray bir avantaj sağlanmış oldu"

Göztepe taraftarlarının tepkisine de değinen Stanimir Stoilov, "Mutsuzluk yaşadılar bugün. Takımı protesto ettiler. Onları anlayabiliyorum. Hedefi yükseğe koydum. Avrupa hedefi belki oyuncular üzerinde baskı yarattı. Taraftarlar her zaman haklılar. Avrupa'ya gitme yolunda mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Desteğin bu şekilde devam etmesini rica ediyorum. Hedefimize yürümeye devam edeceğiz. Gidemezsek bu benim hatam olur, demek ki hedefi çok yükseğe koymuşumdur. Müthiş desteklerini ligin sonuna kadar sürdürmelerini istiyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Emre Belözoğlu, Kasımpaşa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kasımpaşa'da Hakem Eleştirisi - Son Dakika

Galatasaray, Osimhen’i Fenerbahçe derbisine çelik zırhla çıkaracak Galatasaray, Osimhen'i Fenerbahçe derbisine çelik zırhla çıkaracak
Kırılgan ateşkeste savaş yığınağı Çin gizlice harekete geçti Kırılgan ateşkeste savaş yığınağı! Çin gizlice harekete geçti
Canlı yayında şiddet krizi Eşinden dayak yediğini söyleyen Hasan kaçacak yer aradı Canlı yayında şiddet krizi! Eşinden dayak yediğini söyleyen Hasan kaçacak yer aradı
İran duyurdu: ABD müzakere için ilk şartımızı kabul etti İran duyurdu: ABD müzakere için ilk şartımızı kabul etti
İlkay Gündoğan’dan Bernardo Silva’ya telefon İlkay Gündoğan'dan Bernardo Silva'ya telefon
IShowSpeed taksiciye hayatının sürprizi yaptı IShowSpeed taksiciye hayatının sürprizi yaptı

21:17
Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Türkiye’yi hedef alan tartışmalı paylaşımlarını sildi
Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Türkiye’yi hedef alan tartışmalı paylaşımlarını sildi
20:32
Kanada’nın eski başbakanı pop yıldızı sevgilisiyle günün gün ediyor
Kanada'nın eski başbakanı pop yıldızı sevgilisiyle günün gün ediyor
20:17
Kütahyaspor, 2. Lig’e yükseldi Sadettin Saran’dan sürpriz destek
Kütahyaspor, 2. Lig'e yükseldi! Sadettin Saran'dan sürpriz destek
19:03
Canlı anlatım: Son bölümde Galatasaray’a şok
Canlı anlatım: Son bölümde Galatasaray'a şok
19:02
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki Bint Cubeyl kentini kuşattı
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl kentini kuşattı
18:37
Trump’ın tehdidine İran cephesinden ilk yanıt: Herhangi bir yanlış hamle, düşmanı ölümcül bir girdaba hapsedecek
Trump'ın tehdidine İran cephesinden ilk yanıt: Herhangi bir yanlış hamle, düşmanı ölümcül bir girdaba hapsedecek
SON DAKİKA: Kasımpaşa'da Hakem Eleştirisi - Son Dakika
