Kasımpaşa, yeni sezonun 2. haftasında teknik direktörlük değişikliğine gitti. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında takımın başına geçen Sami Uğurlu ile 2022-2023 sezonuna başlayan Kasımpaşa'da alınan 2 mağlubiyetin ardından Uğurlu ile yollar ayrıldı. Lacivert-beyazlılar 2020-2021 sezonunda takımı çalıştıran Şenol Can ile yeniden anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Sorumluluk görevine Şenol Can getirilmiştir" ifadelerine yer verilirken, 39 yaşındaki teknik adam resmi sözleşmeye imza attı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Şenol Can, Kasımpaşa, Aralık, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Kasımpaşa'da 2. Şenol Can dönemi - Son Dakika

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