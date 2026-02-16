Kasımpaşa'dan Dramayı Tutan Galibiyet - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Kasımpaşa'dan Dramayı Tutan Galibiyet

16.02.2026 22:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KASIMPAŞA, Süper Lig'in 22'nci haftasında sahasında ağırladığı Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti.

KASIMPAŞA, Süper Lig'in 22'nci haftasında sahasında ağırladığı Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Batuhan Kolak yönetti. Kolak'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yaptı.

Karşılaşmaya Kasımpaşa, "Gianniotis, Winck, Becao, Arous, Frimpong, Baldursson, Kerem Demirbay, İrfan Can Kahveci, Ben Ouanes, Benedyczak, Cenk Tosun" 11'i ile çıkarken konuk ekip Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ise "Grbıc, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Mladenovic, Kranevitter, Berkay Özcan, Babicka, Larsson, Barış Kalaycı, Serginho" ile sahada yer aldı.

Kasımpaşa 14'üncü dakikada etkili geldi. Kerem Demirbay'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Grbic topu çeldi. Seken topa Ben Ouanes kale sahasında kayarak vurdu. Bu vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü. 19'uncu dakikada Kasımpaşa, Kerem Demirbay'la golü buldu. Ben Ouanes'in sağ kanattan yaptığı ortayla buluşan Kerem Demirbay, ceza sahası yayı üzerinden gelişine vurarak ağları havalandırdı: 1-0. Mücadelenin ilk yarısı Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğü ile bitti.

İkinci yarının ilk 15 dakikasında iki takım da gol pozisyonu üretmekte zorlandı. 51'inci dakikada arka direkte rakibinden kurtulan İrfan Can Kahveci yerden şutunu çekti. Bu pozisyonda kaleci Grbıc topu uzaklaştırdı. Uzaklaşan meşin yuvarlak tekrar İrfan'a çarparak kalenin sağından auta çıktı. 62'nci dakikada Kasımpaşa, Cenk Tosun'la farkı 2'ye çıkardı. İrfan Can Kahveci'nin kullandığı serbest vuruşta kendisini boşa çıkaran Cenk Tosun altıpasın gerisinde kafayla vurdu. Meşin yuvarlak bu pozisyonda filelere gitti: 2-0. İrfan Can Kahveci, 71'inci dakikada Kasımpaşa'nın 3'üncü golünü attı. Sol kanatta Benedyczak'ın pasıyla buluşan İrfan Can Kahveci ceza sahası içine sokuldu. Bu oyuncunun rakibinden sıyrılıp yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak fileleri sarstı: 3-0. Fatih Karagümrük 79'uncu dakikada farkı 2'ye indirdi. Sol kanatta Larsson'un ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mladenovic, kaleci Gianniotis'in üzerinden yaptığı aşırtma vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1. Fatih Karagümrük, 90+2'nci dakikada farkı 1'e indirdi. Ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Verde'nin arka direğe ortasında Traore sert vurdu ve farkı 1'e indiren golü hanesine yazdırdı: 3-2.

Kasımpaşa sahasında konuk ettiği Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti.

Kaynak: DHA

Fatih Karagümrük, Kasımpaşa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kasımpaşa'dan Dramayı Tutan Galibiyet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
50 yıldır böylesi görülmüyor Salı gününe dikkat 50 yıldır böylesi görülmüyor! Salı gününe dikkat
Ankara’da dehşet Pompalı tüfekle kahveyi bastı Ankara'da dehşet! Pompalı tüfekle kahveyi bastı
Bisikletliye 12 bin lira ceza Dengesini kaybedip düşünce ortaya çıktı Bisikletliye 12 bin lira ceza! Dengesini kaybedip düşünce ortaya çıktı
NATO ülkesi ABD’ye meydan okudu: Hepsinin yazılımlarını kırabiliriz NATO ülkesi ABD'ye meydan okudu: Hepsinin yazılımlarını kırabiliriz
Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti
İsrail fena karıştı 2 kadın polisi kalabalık Haredi grubun elinden zor aldılar İsrail fena karıştı! 2 kadın polisi kalabalık Haredi grubun elinden zor aldılar

23:43
Giresun’da görev yapan polis memuru beylik tabancası ile intihar etti
Giresun'da görev yapan polis memuru beylik tabancası ile intihar etti
23:13
Sarsıcı iddia: Icardi anlaşmaya vardı, Dursun Özbek karşı çıktı
Sarsıcı iddia: Icardi anlaşmaya vardı, Dursun Özbek karşı çıktı
23:09
Kulisleri sallayacak iddia Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin başına dönüş tarihini verdiler
Kulisleri sallayacak iddia! Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına dönüş tarihini verdiler
21:59
Yemen’de pazar yerine İHA saldırısı: 28 ölü
Yemen'de pazar yerine İHA saldırısı: 28 ölü
21:15
Açık açık itiraf etti: Psikologlar yüzünden boşanmalar arttı
Açık açık itiraf etti: Psikologlar yüzünden boşanmalar arttı
20:18
CHP’li Lal Denizli, uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı
CHP'li Lal Denizli, uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 23:49:47. #7.11#
SON DAKİKA: Kasımpaşa'dan Dramayı Tutan Galibiyet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.