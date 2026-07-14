Kasımpaşa'dan Yeni Transfer: Jakop Jessen - Son Dakika
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Kasımpaşa'dan Yeni Transfer: Jakop Jessen

Kasımpaşa\'dan Yeni Transfer: Jakop Jessen
14.07.2026 14:29
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Kasımpaşa, Fredericia'dan sol bek Jakop Jessen ile sözleşme imzaladı. Hoş geldin!

Kasımpaşa, Danimarka'nın Fredericia takımında forma giyen Jakop Jessen'i kadrosuna kattı.

Kasımpaşa'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Lacivert-beyazlılar bu kapsamda son olarak Danimarka'nın Fredericia takımında oynayan 22 yaşındaki Danimarkalı sol bek Jakop Jessen ile sözleşme imzaladı. Haliç ekibi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Danimarka'nın Fredericia takımında forma giyen Jakop Jessen, CEO'muz Ceyhun Kazancı'nın katılımıyla Kemerburgaz Tesislerimizde düzenlenen törende kendisini Kasımpaşamıza bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Kasımpaşa ailesi olarak Jakop Jessen'e hoş geldin diyor, lacivert-beyazlı formamız altında nice başarılar diliyoruz" denildi.

Fredericia formasıyla geçen sezon 34 maça çıkan Danimarkalı oyuncu, bu karşılaşmalarda 1 gol atarken, 5 de asist kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Danimarka, Kasımpaşa, Futbol, Spor, Son Dakika

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