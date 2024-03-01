Kasımpaşa-EMS Yapı Sivasspor maçı golsüz berabere tamamlandı

Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Burak Şeker, Murat Altan, Mert Bulut
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Porozo, Yasin Özcan, Sadiku (Dk .65 Gökhan Gül), Ben Ouanes (Dk. 77 Rochinha), Hajradinovic, Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan (Dk. 65 Fall), da Costa
EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Turgunboev (Dk. 90+4 Hakan Arslan), Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Poungouras, Uğur Çiftçi, Murat Paluli, İbrahim Akdağ (Dk.84 Charisis), Caktas (Dk. 90+4 Camara), Manaj, Menig (Dk. 68 Koita)
Sarı kartlar: Dk. 52 Winck, Dk. 90+1 Rochinha (Kasımpaşa), Dk. 55 Poungouras (EMS Yapı Sivasspor)
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Kasımpaşa-EMS Yapı Sivasspor maçı golsüz sona erdi.
69. dakikada Hajradinovic'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırmak istediği topu Omeruo ceza yayından kaleye gönderdi, meşin yuvarlak auta çıktı.
80. dakikada sağ taraftan gelişen Sivasspor atağında Murat Paluli ceza sahasına girerek yerden içeri sert bir pas gönderdi. Arka direkte Kasımpaşalı Winck'in ters vuruşuyla meşin yuvarlak kornere çıktı.
88. dakikada Sivasspor gole yaklaştı. Ceza sahası dışında topla buluşan Koita, Kasımpaşalı savunmacıların arasından sıyrılarak ceza sahasına girerek şutunu çekti. Koita kaleciden dönen topu tekrar tamamlayarak boş kaleye gönderse de kale önünde Porozo meşin yuvarlağın filelere gitmesine izin vermedi.
Karşılaşma golsüz berabere tamamlandı.
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Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında evinde Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma hareketleri ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi. Maç, 4 Mart Pazartesi günü saat 17.00'de Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.
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