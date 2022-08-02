Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2019-2021 yılları arasında Kasımpaşa'mızın formasını giyen Aytaç Kara, Kemerburgaz Tesisleri'mizde sportif direktörümüz Muhammed Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşa'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Aytaç Kara, yeniden Kasımpaşa'da - Son Dakika

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