Kasımpaşa, Frimpong'u Kadrosuna Kattı

Kasımpaşa, Hollandalı sol bek oyuncu Godfried Frimpong'u kadrosuna kattığını açıkladı.

İstanbul ekibinden transferle ilgili yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Godfried Frimpong, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul'da geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 2+1 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. Yeni transferimiz Frimpong'a hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL