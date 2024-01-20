Kasımpaşa, Hatayspor\'u 3-0 mağlup etti

Kasımpaşa , Süper Lig'in 21'inci haftasında sahasında Hatayspor 'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu ve Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel açıklamalarda bulundu.

VOLKAN DEMİREL: BEN İKİNCİ YARIDA OYUNUN DAHA RAHAT GEÇECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM

Karşılaşmayı değerlendiren Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, "1-0 mağlup olduk. Kasımpaşa'yı tebrik ediyorum. İlk yarıda iyi oynayan bir Hatayspor takımı vardı ama ikinci yarıda Kasımpaşa'nın daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Bunun tam tersi olması lazımdı. Kasımpaşa 12-13 kişi ile mücadele eden bir takım. Biz ise daha rotasyonlu bir kadroyuz. Ben ikinci yarıda oyunu daha rahat geçeceğini düşündüm. Düşündüklerinizi sahaya uygulamanız gerekiyor. Bu durum bazı maçlarda zorlaşıyor. 74'üncü dakikadaki taç atışında hakemin yerinden attırmasını gerektiğini düşünüyorum. Normalde maç başlarken orta saha başlangıcından başlar. Yaydan başlamaz. Hakemimiz 10-15 metre fark olan bir pozisyonda benim iki tane oyuncum yerinden atılması için bekliyordu. Hemen top verildi ve kullanıldı. Neticesinde de gol yedik. Kasımpaşa'nın galibiyetine mazeret getirmek için değil bu hava şartlarında 79'uncu dakikada gol yerseniz bir demoralize olursunuz. Hep söylüyorum genç bir takımız. Türkiye ligini fazla tanımayan bir takımız. 3-0 yenildik. Kasımpaşa takımını tebrik ediyorum" diye konuştu.

SAMİ UĞURLU: LİGDEKİ EN ÇOK MESAFE KAT EDEN TAKIMIZ

Ligde en çok koşan takım olduklarını ifade eden Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, "Maçtan önce yaptığımız analizlerle de, maç öncesi konuşmalarıyla da son 2-3 maçı değerlendirdiğimizde Beşiktaş maçı da dahil olmak üzere çok fazla pozisyon buluyoruz. Çok iyi geçiş oyunu oynuyoruz. İkinci bölgeden üçüncü bölgeye geçerken etkiliyiz. Çünkü hızlı oyuncularımız var. Merkezde de Hajradinovic ve Aytaç Kara doğru işler yaptığında çok pozisyon buluyoruz. Ankaragücü maçı da aynı şekilde çok fazla pozisyon bulmuştuk. Ancak savunmadaki eksikliklerden Kenneth ve Sadık'ın olmaması bizi düşürdü. Rakipler için söylemiyorum. Onların da planları var. Gelişi güzel savunma arkasına atılan her topta gol yedik. Kurgu ve plan yapıyorsun ama bunu sonuca ulaşmadığında ve dönen toplardan yediğin gollerle oyundan düşüyorsun. Bugün de aynı şekilde arka arkaya maç oynuyoruz. 3 günde 1 maç oynuyoruz ama buna rağmen ligdeki en çok mesafe kat eden takımız. En çok yüksek şiddet koşan takımız. Kupa maçı da buna dahil. Oynadık kaybettik ama orada da çok pozisyona girdik. Birkaç oyuncuyu dinlendirmek istedik. Oğulcan aramıza katıldı. Oğulcan'ı potansiyeli için aldık. Son 1-2 senesi ve maç sayısından değil. Potansiyelinin olduğunu biliyorduk. Bizim oyun planımıza uygun olduğunu düşünüyoruz. Farklı mevkilerde oynayabiliyor. Yeterli bir seviye maç sayısına ulaştığında farklı bir Oğulcan izleyeceğiz. Transfere ihtiyacımız var. Kadro derinliği açısından ihtiyaç var. Haftaya Winck cezalı. Baktığınızda sağ bek alternatifimiz de yok. Oraya salı gününe kadar gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama görüştüğümüz oyuncular da var. 4-5 tane transfere ihtiyacımız var. Oyuncuları doğru rotasyonda kullandığınızda performansları da yukarı çıkacaktır. Önümüzdeki Bandırma ve daha sonraki Trabzon maçları ile transferler gelene kadar alacağımız puanlar bizim önümüzü belirleyecek. Hedefimiz üst sıralar. O maçlardan 3 veya 4 puan çıkarmamız lazım ki yukarılarda kalalım. O derinliği yakaladığımızda üst sıralarda kalacağımızı düşünüyorum. Tüm çalışmalarımız mental açıdan bu şekilde. Umarım istediğimiz şekilde ilerleriz" şeklinde konuştu.