 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kasımpaşa, Hatayspor'u 3-0 mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi

Kasımpaşa, Hatayspor'u 3-0 mağlup etti

Kasımpaşa, Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Hatayspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu ve Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel açıklamalarda bulundu. Uğurlu, takımının en çok mesafe katan ve koşan takım olduğunu belirtirken, Demirel ise maçın ikinci yarısında beklediği performansı gösteremediklerini ifade etti.

Kasımpaşa, Hatayspor\'u 3-0 mağlup etti
20.01.2024 - 16:52,
Abone Ol
Kasımpaşa, Süper Lig'in 21'inci haftasında sahasında Hatayspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu ve Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel açıklamalarda bulundu.

VOLKAN DEMİREL: BEN İKİNCİ YARIDA OYUNUN DAHA RAHAT GEÇECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM

Karşılaşmayı değerlendiren Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, "1-0 mağlup olduk. Kasımpaşa'yı tebrik ediyorum. İlk yarıda iyi oynayan bir Hatayspor takımı vardı ama ikinci yarıda Kasımpaşa'nın daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Bunun tam tersi olması lazımdı. Kasımpaşa 12-13 kişi ile mücadele eden bir takım. Biz ise daha rotasyonlu bir kadroyuz. Ben ikinci yarıda oyunu daha rahat geçeceğini düşündüm. Düşündüklerinizi sahaya uygulamanız gerekiyor. Bu durum bazı maçlarda zorlaşıyor. 74'üncü dakikadaki taç atışında hakemin yerinden attırmasını gerektiğini düşünüyorum. Normalde maç başlarken orta saha başlangıcından başlar. Yaydan başlamaz. Hakemimiz 10-15 metre fark olan bir pozisyonda benim iki tane oyuncum yerinden atılması için bekliyordu. Hemen top verildi ve kullanıldı. Neticesinde de gol yedik. Kasımpaşa'nın galibiyetine mazeret getirmek için değil bu hava şartlarında 79'uncu dakikada gol yerseniz bir demoralize olursunuz. Hep söylüyorum genç bir takımız. Türkiye ligini fazla tanımayan bir takımız. 3-0 yenildik. Kasımpaşa takımını tebrik ediyorum" diye konuştu.

SAMİ UĞURLU: LİGDEKİ EN ÇOK MESAFE KAT EDEN TAKIMIZ

Ligde en çok koşan takım olduklarını ifade eden Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, "Maçtan önce yaptığımız analizlerle de, maç öncesi konuşmalarıyla da son 2-3 maçı değerlendirdiğimizde Beşiktaş maçı da dahil olmak üzere çok fazla pozisyon buluyoruz. Çok iyi geçiş oyunu oynuyoruz. İkinci bölgeden üçüncü bölgeye geçerken etkiliyiz. Çünkü hızlı oyuncularımız var. Merkezde de Hajradinovic ve Aytaç Kara doğru işler yaptığında çok pozisyon buluyoruz. Ankaragücü maçı da aynı şekilde çok fazla pozisyon bulmuştuk. Ancak savunmadaki eksikliklerden Kenneth ve Sadık'ın olmaması bizi düşürdü. Rakipler için söylemiyorum. Onların da planları var. Gelişi güzel savunma arkasına atılan her topta gol yedik. Kurgu ve plan yapıyorsun ama bunu sonuca ulaşmadığında ve dönen toplardan yediğin gollerle oyundan düşüyorsun. Bugün de aynı şekilde arka arkaya maç oynuyoruz. 3 günde 1 maç oynuyoruz ama buna rağmen ligdeki en çok mesafe kat eden takımız. En çok yüksek şiddet koşan takımız. Kupa maçı da buna dahil. Oynadık kaybettik ama orada da çok pozisyona girdik. Birkaç oyuncuyu dinlendirmek istedik. Oğulcan aramıza katıldı. Oğulcan'ı potansiyeli için aldık. Son 1-2 senesi ve maç sayısından değil. Potansiyelinin olduğunu biliyorduk. Bizim oyun planımıza uygun olduğunu düşünüyoruz. Farklı mevkilerde oynayabiliyor. Yeterli bir seviye maç sayısına ulaştığında farklı bir Oğulcan izleyeceğiz. Transfere ihtiyacımız var. Kadro derinliği açısından ihtiyaç var. Haftaya Winck cezalı. Baktığınızda sağ bek alternatifimiz de yok. Oraya salı gününe kadar gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama görüştüğümüz oyuncular da var. 4-5 tane transfere ihtiyacımız var. Oyuncuları doğru rotasyonda kullandığınızda performansları da yukarı çıkacaktır. Önümüzdeki Bandırma ve daha sonraki Trabzon maçları ile transferler gelene kadar alacağımız puanlar bizim önümüzü belirleyecek. Hedefimiz üst sıralar. O maçlardan 3 veya 4 puan çıkarmamız lazım ki yukarılarda kalalım. O derinliği yakaladığımızda üst sıralarda kalacağımızı düşünüyorum. Tüm çalışmalarımız mental açıdan bu şekilde. Umarım istediğimiz şekilde ilerleriz" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Volkan Demirel, Hatayspor, Kasımpaşa, Maç Sonucu, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kasımpaşa, Hatayspor'u 3-0 mağlup etti - Son Dakika


09:38
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55
Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07
Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10
İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57
Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53
Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
23:48
İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu

Son Dakika
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57 Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53 Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
23:48 İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu
23:29 Yüksek sesle horlayan komşusunu bıçaklayarak öldürdü
23:29 Genç kadın otel odasında ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 09:49:08. #1.11#
SON DAKİKA: Kasımpaşa, Hatayspor'u 3-0 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement