Kasımpaşa, Hatayspor'u 5-4 Geçti; Teknik Direktör Keleş Çarpıcı Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika
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Kasımpaşa, Hatayspor'u 5-4 Geçti; Teknik Direktör Keleş Çarpıcı Açıklamalarda Bulundu

Kasımpaşa, Hatayspor\'u 5-4 Geçti; Teknik Direktör Keleş Çarpıcı Açıklamalarda Bulundu

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Atakaş Hatayspor'u 5-4 mağlup etti. Maç sonrası basın toplantısında konuşan teknik direktör Hakan Keleş, geriye düşmelerine rağmen kazandıkları için mutlu olduğunu belirtti. Keleş, savunma performansından memnun olmadığını ve gerekli takviyeleri yapacaklarını ifade etti.

27.01.2025 23:16
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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında ağırladığı Atakaş Hatayspor'u 5-4 mağlup eden Kasımpaşa'da teknik direktör Hakan Keleş, geriye düşmelerine rağmen reaksiyon vererek 3 puan aldıkları için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Keleş, "Üç puan bizim için çok önemliydi. İç sahada kazanmak bize büyük bir avantaj sağlayacaktı. Üç puan aldığımız için çok mutluyuz. Rakibimiz de iyi mücadele etti. Tebrik ediyorum. Maçın başında 10 kişi kaldılar. Bu, bize biraz rehavet getirdi. Yenilen 2 gol ve bunu çıkarma çabaları... 2-2'yi yakaladık. Sonra penaltı pozisyonu. Bugün duran toplarda sıkıntılıydık. 3 duran top golü yedik. İnşallah bunu çözeceğiz." ifadelerini kullandı.

Oyuncularının geriye düşmelerine rağmen verdikleri reaksiyondan ve gösterdikleri mücadeleden memnun olduğunu vurgulayan Hakan Keleş, "Rakip ceza sahasına 50 kez girmişiz, 30 şut atmışız. Savunma kısmından hiç memnun değilim. Düzeltmemiz gerekiyor. 6 eksiğimizin sıkıntısını çektik. Gerekli takviyeleri yapacağız. Üst sıralara doğru çıkmak istiyoruz. Hatayspor'a da başarılar diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kasımpaşa, Hatayspor'u 5-4 Geçti; Teknik Direktör Keleş Çarpıcı Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika

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