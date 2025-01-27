Kasımpaşa, Hatayspor\'u 5-4 Geçti; Teknik Direktör Keleş Çarpıcı Açıklamalarda Bulundu

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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında ağırladığı Atakaş Hatayspor'u 5-4 mağlup eden Kasımpaşa'da teknik direktör Hakan Keleş, geriye düşmelerine rağmen reaksiyon vererek 3 puan aldıkları için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Keleş, "Üç puan bizim için çok önemliydi. İç sahada kazanmak bize büyük bir avantaj sağlayacaktı. Üç puan aldığımız için çok mutluyuz. Rakibimiz de iyi mücadele etti. Tebrik ediyorum. Maçın başında 10 kişi kaldılar. Bu, bize biraz rehavet getirdi. Yenilen 2 gol ve bunu çıkarma çabaları... 2-2'yi yakaladık. Sonra penaltı pozisyonu. Bugün duran toplarda sıkıntılıydık. 3 duran top golü yedik. İnşallah bunu çözeceğiz." ifadelerini kullandı.

Oyuncularının geriye düşmelerine rağmen verdikleri reaksiyondan ve gösterdikleri mücadeleden memnun olduğunu vurgulayan Hakan Keleş, "Rakip ceza sahasına 50 kez girmişiz, 30 şut atmışız. Savunma kısmından hiç memnun değilim. Düzeltmemiz gerekiyor. 6 eksiğimizin sıkıntısını çektik. Gerekli takviyeleri yapacağız. Üst sıralara doğru çıkmak istiyoruz. Hatayspor'a da başarılar diliyorum." diye konuştu.