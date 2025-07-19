Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Kasımpaşa, ikinci hazırlık maçında Hull City'ye 1-0 mağlup oldu.
Hazırlık maçında Kasımpaşa ile Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Turgay Ciner Spor Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. İlk yarı golsüz sona ererken, İngiliz ekibi 69. dakikada Sellars-Fleming'in golüyle 1-0 öne geçti. İlerleyen bölümlerde başka gol olmayınca Hull City sahadan 1-0 galip ayrıldı. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Kasımpaşa, Hull City'ye 1-0 Yenildi - Son Dakika
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