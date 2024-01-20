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Kasımpaşa ile Hatayspor arasındaki maç golsüz eşitlikle sona erdi - Son Dakika
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Kasımpaşa ile Hatayspor arasındaki maç golsüz eşitlikle sona erdi

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa ile Hatayspor arasında oynanan maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İlk yarıda her iki takım da gol bulmakta zorlandı. İkinci yarıda ise takımların performansı merakla bekleniyor.

Kasımpaşa ile Hatayspor arasındaki maç golsüz eşitlikle sona erdi
20.01.2024 - 14:29,
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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa, sahasında Hatayspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Dele-Bashiru'nun pasında topla buluşan Strandberg'in ceza sahası içi sol çaprazından şutunda kaleci Bekaj topu çeldi. Kale önünde seken topu Ben Ouanes uzaklaştırdı.

25. dakikada sağ taraftan son çizgiye inen Fall arka direğe ortasını yaptı. Aytaç Kara'nın vuruşunda top direğin yanından dışarıya çıktı.

45. dakikada sağ taraftan Görkem'in kullandığı köşe vuruşuna ön direkte yükselen Aburjania, topu kafayla arka direğe aktardı. Arka direkte Strandberg'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanını terk etti.

45+1. dakikada savunma arkasına sarkan Strandberg, topla beraber ceza sahasına kadar girip sağ çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Gianniotis, topu kornere çeldi.

Hakemler: Buğra Taşkınsoy, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Bozbey

Kasımpaşa: Giannotis, Claudio Winck, Sadık Çiftpınar, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Aytaç Kara, Fall, Hajradinovic, Gomis, Nuno da Costa

Yedekler: Ali Emre Yanar, Melih Akyüz, Ngoy, Adnan Aktaş, Oğulcan Çağlayan, Sarp Yavrucu, Selim Dilli, Taylan Aydın, Emirhan Yiğit, Alp Efe Kılınç

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Hatayspor: Bekaj, Kerim Alıcı, Kilama, Maksimovic, Kamil Ahmet Çörekçi, Görkem Sağlam, Aburjania, Ömer Faruk Beyaz, Dele-Bashiru, Rivas, Strandberg

Yedekler: Demir Sarıcalı, Massanga, Boudjemaa, Dadasov, Burak Yılmaz, Hodzic, Cengiz Demir, Oğuzhan Matur, Fernandes, Burak Bekaroğlu

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Sarı kart: Aburjania (Hatayspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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