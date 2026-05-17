Kasımpaşa Ligde Kaldı

KASIMPAŞA'nın tecrübeli futbolcusu Kerem Demirbay, "Mutluyum. Bu kulübe, kendimize, ailelerimize yakışanı yaptık. Allah'a şükürler olsun. Ligde kaldık. Birkaç hafta önce bitirmemiz gerekiyordu" dedi.

Süper Lig'in 34'üncü ve son haftasında Galatasaray'ı sahasında 1-0 mağlup eden Kasımpaşa, ligde kalmayı başardı. Karşılaşmanın ardından lacivert-beyazlı ekibin tecrübeli futbolcusu Kerem Demirbay, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Zor bir sezon geçirdiğini belirten Kerem Demirbay, "Çok zor ve ağır bir sezon geçirdim. Güzel hayallerle Eyüpspor'a gittim, 4 senelik sözleşme imzaladım. Düzen değişmesin, ailem, çocuklarım, okulları, arkadaşları değişmesin diye böyle bir karar aldım. Galatasaray'dan iyi de ayrıldım. Saygım sonsuzdur Galatasaray'a. Ülkemizde futbolda dinamikler oldu. Başkanlar cezaevine girdi. Sonra takım değiştirmeye mecbur kaldım. Tabii ki Eyüpspor'a da saygım sonsuz. Onlar da ligde kaldı şükürler olsun. Kasımpaşa'ya geldim. Biraz rahatladım. Çok iyi, düzenli, büyük bir kulüp. İnanılmaz bir tesise sahibiz. Açıkçası bu kadar olacağını zannetmezdim. Galatasaray ile aynı seviyede bir profesyonellik var. Bundan dolayı çok mutluyum" diye konuştu.

'BU KULÜBE, KENDİMİZE, AİLELERİMİZE YAKIŞANI YAPTIK'

Ligde kalmayı birkaç hafta önce garantilemeleri gerektiğini belirten Demirbay, "Mutluyum. Bu kulübe, kendimize, ailelerimize yakışanı yaptık. Allah'a şükürler olsun. Ligde kaldık. Birkaç hafta önce bitirmemiz gerekiyordu. Ondan sonra son maça kalıyorsun. 4 kere arka arkaya şampiyon olan Galatasaray'dan 1 puan almak zorundasın. Bugün hak ettiğimize inanıyorum. İnanılmaz bir mücadele verdi kardeşlerimiz. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

'ZOR BİR MAÇ OLACAĞINI BİLİYORDUK'

Eski takımı Galatasaray'ı da tebrik eden Kerem Demirbay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çok önemli bir maçtı. Galatasaray camiasına da tebrikler. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Böyle finallerde, nere pas atılacak, nereye koşulacak önemli değil, önemli olan istek, inanç. Yürekten gelen bir inançtı, bugün sahaya koyduk ve çok şükür yendik."