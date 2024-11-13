Kasımpaşa'nın Yeni Teknik Direktörü Hakan Keleş - Son Dakika
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Spor

Kasımpaşa'nın Yeni Teknik Direktörü Hakan Keleş

Kasımpaşa, Hakan Keleş ile anlaştı. Keleş, son olarak Konyaspor'u çalıştırdı.

13.11.2024 19:48
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine Hakan Keleş getirildi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak geçen sezon Konyaspor'u çalıştıran 52 yaşındaki teknik adamla sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kasımpaşa, 11. haftada Beşiktaş karşısında alınan 3-1'lik galibiyetin ardından teknik direktör Sami Uğurlu ile yollarını ayırmıştı. İstanbul temsilcisi, Süper Lig'in geride kalan 12 haftasında topladığı 14 puanla 9. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kasımpaşa'nın Yeni Teknik Direktörü Hakan Keleş - Son Dakika

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