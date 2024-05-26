Kasımpaşa, Süper Lig'de tarihinde ilk kez 5. sırada yer aldı - Son Dakika
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Kasımpaşa, Süper Lig'de tarihinde ilk kez 5. sırada yer aldı

Kasımpaşa, Süper Lig\'de tarihinde ilk kez 5. sırada yer aldı

Kasımpaşa'nın teknik direktörü Sami Uğurlu, Beşiktaş'ı mağlup ettikleri maçın ardından takımının Süper Lig tarihinde ilk kez 5. sırada yer aldığını söyledi. Uğurlu, düşük bütçelerle bu başarıyı elde etmenin önemine vurgu yaparak, genç teknik ekibi ve oyuncularını tebrik etti.

26.05.2024 21:41
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Trendyol Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş'ı 2-1 yenen Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu, takımının lig tarihinde sezonu ilk kez 5. bitirdiğini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sami Uğurlu, "Beşiktaş'ın Trabzonspor maçında aldığı sonuçla hedefler bitti denilebilir. Ancak ligin son haftasında bir önceki dönemdeki başarımızı galibiyet ve puan olarak yakaladık. Amacımız bunu geliştirmekti. Bu açıdan maç önemliydi. 53 puan ve 15 galibiyetle daha önceki dönemimizde kırdığımız rekoru, 16 galibiyet ve 56 punla geliştirmek bizim için önemliydi. Kasımpaşa, lig tarihinde hiç 5. olmamış bir takım. Bunu başardığımız için mutluyuz." diye konuştu.

Kasımpaşa'nın düşük bütçelerle bu noktaya gelmesinin önemli olduğunu söyleyen Uğurlu, "Tamamen sahaya odaklıyız. Türkiye'nin en genç teknik ekibine sahibiz. Onlar için de mutluyum çünkü onlar da çok istiyorlar. Hedefim gelişmek ve geliştirmek. Buna devam etmek istiyorum. En az bütçelerle Kasımpaşa'nın ligi 5. bitirmesi ciddi başarıdır. Oyuncularımız bunu çok istedi, çok inandı. Her gün daha fazla isteyerek istediğimiz oyunu sahaya yansıtan kahramanlar futbolculardı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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