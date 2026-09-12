Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Eryaman'da Gençlerbirliği'ne konuk oluyor
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Eryaman Stadı'ndaki maçı hakem Yasin Kol yönetecek.
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak
Ankara'daki Eryaman Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Yasin Kol yönetecek.
Ligde onuncu sıradaki İstanbul temsilcisi, geride kalan 4 haftada 1 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 6 puan topladı. Sekizinci sırada bulunan Ankara ekibi ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 7 puan aldı.
Kaynak: AA
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