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Kasımpaşa, Süper Lig'in ilk yarısını 23 puanla dokuzuncu sırada tamamladı - Son Dakika
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Kasımpaşa, Süper Lig'in ilk yarısını 23 puanla dokuzuncu sırada tamamladı

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını 17 maçta 23 puan toplayarak dokuzuncu sırada tamamladı. Aytaç Kara ise 9 golle kariyer rekorunu kırdı.

Kasımpaşa, Süper Lig\'in ilk yarısını 23 puanla dokuzuncu sırada tamamladı
27.12.2023 - 13:35,
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Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını 17 maçta 23 puan toplayarak dokuzuncu sırda tamamladı. Lacivert-beyazlılar, geçtiğimiz sezon ise ligin ilk yarısını 19 puanla düşme hattının 1 basamak üstünde 15. sırada bitirmişti. Sezona Kemal Özdeş yönetiminde başlayan Paşa'da, teknik direktörlük değişikliği sonrası takımın başına Sami Uğurlu gelirken, 30 yaşındaki futbolcu Aytaç Kara ise 9 golle kariyer rekorunu kırdı.

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısı pazartesi günü oynanan 18. hafta müsabakalarıyla tamamlandı. MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler'in uğradığı fiziksel saldırı sebebiyle 1 haftası ertelenen ligde takımlar, 17 maç oynadı.

Geçtiğimiz sene ligin ilk yarısını 18 maç sonunda topladığı 19 puanla düşme hattının 1 basamak üstünde 15. sırada tamamlayan Kasımpaşa, bu sezon çıktığı 17 karşılaşmada 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak topladığı 23 puanla sezonun ilk bölümünü dokuzuncu basamakta kapattı. Rakip ağları 29 kez sarsan lacivert-beyazlı takım, filelerinde ise 33 gole engel olamadı.

Yeniden Sami Uğurlu dönemi

Sezona Kemal Özdeş yönetiminde başlayan Kasımpaşa, geçtiğimiz sezon 10, bu sezon 13 maç olmak üzere toplamda 23 Süper Lig maçına çıkarken, 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı. Kemal Özdeş ile yolların ayrılması sonrası daha önce 2021-2022 sezonunda İstanbul ekibinin başında görev yapan Sami Uğurlu tekrar göreve getirildi. Uğurlu ile ligde çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Paşa, 3. turdan katıldığı Türkiye Kupası'nda ise tek eleme usulüyle oynananan 2 maçta da galip gelerek, 5. turda Bandırmaspor ile mücadelede edecek.

28 gol 12 farklı oyuncudan geldi

Paşa'da sezonun ilk yarısında attığı 28 gol, 12 farklı futbolcudan gelirken, 1 golü de rakibi kendi kalesine yolladı. Lacivert-beyazlıların, ligdeki en skorer ismi 9 golle Aytaç Kara oldu. Aytaç'ı, 5 golle Mamadou Fall, 4 golle Ben Ouanes takip etti. Nuno da Costa'nın 3 golü, Claudio Winck'in ise 2 golü bulunuyor. Kasımpaşa'da Haris Hajradinovic, Iron Gomis, Yasin Özcan, Kenneth Omeruo ve Julien Ngoy'un da 1'er gol attı.

Aytaç Kara'dan kariyer rekoru

Kasımpaşa'da ilk olarak 2019-2020 sezonunda oynayan orta saha oyuncusu Aytaç Kara, 1'er sezon Galatasaray ve Göztepe forması giydikten sonra döndüğü İstanbul ekibinde 4. sezonunda kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor. 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon ligde çıktığı 17 maçta 9 kez gol sevinci yaşarken, 2 de asist katkısı sağladı. Kara, lacivert-beyazlılardaki ilk sezonunda 35 maçta 8 gol, 3 asistlik performansını şimdiden geride bıraktı.

Aytaç Kara, Ankaragücü, Alanyaspor, İstanbulspor, Kayserispor ve Gaziantep ağlarını 1'er, Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük ağlarını ise 2'şer kez sarstı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Kasımpaşa, Süper Lig'in ilk yarısını 23 puanla dokuzuncu sırada tamamladı - Son Dakika


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