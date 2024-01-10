 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu: 'Maçtan koptuk' - Son Dakika
Üye Girişi

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu: 'Maçtan koptuk'

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında sahasında RAMS Başakşehir'e 3-0 mağlup olan Kasımpaşa'nın teknik direktörü Sami Uğurlu, oyunun sonuna doğru yorulduklarını ve maçtan koptuklarını söyledi. Uğurlu, maç öncesinde rotasyon yapmanın takımı aşağıya çekebileceğini belirtti ve Başakşehir'i tebrik etti.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu: \'Maçtan koptuk\'
10.01.2024 - 00:04,
Abone Ol

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında sahasında RAMS Başakşehir'e 3-0 mağlup olan Kasımpaşa'nın teknik direktörü Sami Uğurlu, oyunun sonuna doğru yorulduklarını ve maçtan koptuklarını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sami Uğurlu, şunları kaydetti:

"Zor maç olacağını biliyorduk. Karşımızda iyi bir takım vardı. Geniş kadroya sahip oldukları için rotasyonu yapabilme imkanına sahiptiler. Oyunun sonunda yorulacağımızı tahmin etmiştik. Dört maç arka arkaya aynı kadroyla oynamak takımı aşağıya çekebiliyor. Maçı öncesinden çözmek istedik. Oyunu biraz daha tutarak, çok fazla rakibin geçişine izin vermemeye çalıştık. Geriye düşünce de kazandığımız toplarla pozisyonlar bulduk. İlk yarı içeriye berabere ya da önde girebilirdik. Pozisyonları değerlendirebilseydik ikinci yarıya daha farklı çıkma şansımız olabilirdi. İkinci yarı riskleri aldık, ikinci yediğimiz geçiş golü geldi. Bu bizi oyundan düşürdü. Oyunun genelinde biraz daha tempoyu yükseltebilirdik ama üst üste oynadığımız maçlar buna müsaade etmedi. Pozisyonlar bulduk ama çok basit goller yedik. Başakşehir'i ve Çağdaş hocayı tebrik ediyorum. Fiziksel olarak rakibe çok fazla karşılık veremedik."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig, Başakşehir, Kasımpaşa, Teknik Direktör, Süper Lig, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu: 'Maçtan koptuk' - Son Dakika


00:02
Çete liderinin cezaevinden kaçtığı Ekvador'da OHAL kararı sonrası sokaklar karıştı Çete liderinin cezaevinden kaçtığı Ekvador'da OHAL kararı sonrası sokaklar karıştı
23:49
Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş maçı sonrası ilk 5 tahmini Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş maçı sonrası ilk 5 tahmini
23:16
Ekvador'da çete üyeleri silah ve bombalarla canlı yayını bastı Ekvador'da çete üyeleri silah ve bombalarla canlı yayını bastı
22:57
'Bedel ödersiniz' diyen İlhan Palut Beşiktaş maçının ardından oyuncularına ateş püskürdü "Bedel ödersiniz" diyen İlhan Palut Beşiktaş maçının ardından oyuncularına ateş püskürdü
22:39
Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yeni modeli CES 2024'te tanıtıldı Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yeni modeli CES 2024'te tanıtıldı
22:24
Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
21:50
Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u deplasmanda dağıttı Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u deplasmanda dağıttı
21:30
Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy'dan Rizespor'a 2 gol Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy'dan Rizespor'a 2 gol

Son Dakika
00:02 Ekvador'da Çete Üyeleri Hapishaneden Kaçtı, OHAL İlan Edildi
23:49 Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş maçı sonrası ilk 5 tahmini
23:16 Ekvador'da çete üyeleri silah ve bombalarla canlı yayını bastı
22:57 "Bedel ödersiniz" diyen İlhan Palut Beşiktaş maçının ardından oyuncularına ateş püskürdü
22:39 Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yeni modeli CES 2024'te tanıtıldı
22:24 Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
21:50 Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u deplasmanda dağıttı
21:30 Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy'dan Rizespor'a 2 gol
21:03 11 gündür hastanede olduğu ortaya çıkan Dilan Polat apar topar cezaevine geri götürüldü
20:27 Aydın'da kaybolan iş insanı Yasin Cinkaya'nın cesedi Yunanistan'da bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 00:22:29. #1.11#
SON DAKİKA: Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu: 'Maçtan koptuk' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement