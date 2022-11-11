5 haftadır galibiyet yüzü görmeyen Kasımpaşa'da Şenol Can dönemi sona erdi - Son Dakika
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5 haftadır galibiyet yüzü görmeyen Kasımpaşa'da Şenol Can dönemi sona erdi

11.11.2022 17:22

Kasımpaşa, bu sezon takımı çalıştıran ikinci teknik adam olan Şenol Can ile yollarını ayırdı. 5 haftadır galibiyet yüzü göremeyen İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, karşılıklı anlaşarak sözleşmenin feshedildiği belirtildi.

Süper Lig'de 12. sırada bulunan ve 5 maçtır galibiyete hasret kalan Kasımpaşa'da ayrılık gerçekleşti. İstanbul ekibi, teknik sorumlu Şenol Can'ın görevine son verdi.

KARŞILIKLI ANLAŞARAK YOLLAR AYRILDI

Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada, "Teknik sorumlumuz Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Şenol Can ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

11 MAÇA ÇIKTI

Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa'nın başına geçen Şenol Can, İstanbul ekibi ile 11 maça çıktı. Genç hoca bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

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Kasımpaşa, Şenol Can, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 5 haftadır galibiyet yüzü görmeyen Kasımpaşa'da Şenol Can dönemi sona erdi - Son Dakika


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