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Kasımpaşa, Teksüt Bandırmaspor'a 1-0 yenilerek kupadan elendi - Son Dakika
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Kasımpaşa, Teksüt Bandırmaspor'a 1-0 yenilerek kupadan elendi

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Kasımpaşa, Teksüt Bandırmaspor'a 1-0 yenilerek turu kaybetti. Teknik direktör Sami Uğurlu, rakibin direncini kıramadıklarını söyledi. Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise oyuncularının sisteme bağlı kaldığını ve iyi bir futbolla turu geçtiklerini dile getirdi.

Kasımpaşa, Teksüt Bandırmaspor\'a 1-0 yenilerek kupadan elendi
16.01.2024 - 18:26,
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Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda konuk ettiği Trendyol 1. Lig temsilcisi Teksüt Bandırmaspor'a 1-0 yenilerek elenen Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu, rakibin direncini kıramadıklarını ve turu kaybettiklerini söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Uğurlu, kendileri adına üzücü bir sonuç olduğunu belirtti.

"Kupa maçlarında çok fazla sürpriz yaşanabiliyor ancak bizim de tur atlamaya ihtiyacımız vardı." diyen Uğurlu, şunları kaydetti:

"Ligde son iki maçımızı kaybetmiştik. Sonrasında moral için kupaya devam etmek istiyorduk. Oyunun başında hızlı başladık. Çok fazla pozisyon bulduk ama değerlendiremedik. Değerlendiremediğiniz pozisyonlar sonrasında alt lig takımlarına moral oluyor ve yukarıya çıkıyor, dirençli hale geliyor. Bunu da kırmak kolay olmuyor. Oyuna 17 yaşında 3 oyuncumuzla başladık. Zaman zaman iyi işler oldu ancak sonuçta kaybedilmiş bir tur var. Bizim adımıza üzücü."

Uğurlu, rakipleri karşısında çok fazla pozisyon bulduklarını aktararak, "Bu pozisyonlardan yararlanamazsan, rakibin kontrasında bomboş pozisyonda gol yersen telafisi kolay olmuyor. Genç oyunculara şans vermeyi seviyorum ancak bunu göze aldığınızda bireysel hatalarla da karşılaşacaksınız. Oyuncu kazanmak maç kaybetmekten daha değerli. Bandırmaspor'u tur atladıkları için tebrik ediyorum ancak oyuncular zaman zaman çok fazla oyundan çaldıkları zaman oyunun bütün keyfini götürdükleri zaman bu beni çok üzüyor. Biz bunu yapmamaya çalışıyoruz. Bizde yere yatan oyuncu 1,5 dakika kalkmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Eroğlu: "Sürpriz değil"

Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise oyuncularının sisteme bağlı kaldığını ve iyi bir futbolla turu geçtiklerini dile getirdi.

Kasımpaşa'nın Süper Lig'in güçlü ekiplerinden biri olduğunu vurgulayan Eroğlu, "Bandırmaspor'a geldikten sonra ikinci maçımız, ilk oynadığımız Erzurum maçı berabere bitti. Oyun anlamında doğruları yaptık ama skora yansıtamadık. Maçın ilk bölümünde oyuna ortak bir oyunumuz vardı. Pas bağlantılarıyla topu rakip kaleye götürdük. Bu süreçte kendi ayağımızdaki topları kaptırarak iki pozisyon verdik. İlk yarının son bölümünde geçiş hücumundan öne geçtik. Kadromuzda belirli oyuncuları maça getirmedik. Afrika Kupası'nda olan bir oyuncumuz ve sakat oyuncumuz vardı. 2-3 oyuncumuzu da bu maça getirmedik. Benim felsefemde sistemin yeri çok önemli. Bugün sistemle maçı kazandık." ifadelerini kullandı.

Maçın ikinci yarısında daha çok topa sahip olmak istediklerinin altını çizen Eroğlu, "Kaptırdığımız ve sonuçlandıramadığımız pozisyonlarda geriye yaslanmak zorunda kaldık. Rakip kenar ataklarından gelişen pozisyonlarda etkiliydi. Son bölümde formasyon anlamında değişikliğe gittik. İyi bir savunma yaptık. 1-0'la rakibimizi eledik. Maçtan önce kazanmaya geldiğimizi oyuncularıma söylemiştim, sürpriz değil. Sistemin başarısı. Kazandığımız için mutluyum. Bandırmaspor'un öncelikli hedefi sezon sonunda Süper Lig'de olmak. İki önemli noktaya vurgu yapmak istiyorum, çok değerli bir başkanımız var. Yakın zamanda Türk futbolu adına çok değerli bir tesis açılışımız olacak. Bu galibiyeti bizi destelemeye gelen taraftarlarımıza armağan ediyorum. Yılardan beri Türkiye Kupası'nın yayınını yapan A Spor ailesine de teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Kasımpaşa, Teksüt Bandırmaspor'a 1-0 yenilerek kupadan elendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kasımpaşa, Teksüt Bandırmaspor'a 1-0 yenilerek kupadan elendi - Son Dakika
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