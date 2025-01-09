Kasımpaşa U19 Antrenörü Taner Yapağıcı: \'Fenerbahçe\'yi tebrik ediyoruz\'

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KASIMPAŞA U19 Antrenörü Taner Yapağıcı, " Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. Kendi takımımı da tebrik ediyorum. Maç öncesinde oyuncularımıza söylediğim, bu oyunun keyfinden yararlanmaları oldu. İyi mücadele ettik. Kulübümüzü en iyi şekilde temsil ettik" dedi.

Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında Kasımpaşa, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup oldu. Maça genç kadroyla çıkan Kasımpaşa'da karşılaşma sonu U19 antrenörü Taner Yapağıcı değerlendirmelerde bulundu. Fenerbahçe'yi ve kendi takımını tebrik eden Taner Yapağıcı, "Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. Kendi takımımı da tebrik ediyorum. Maç öncesinde oyuncularımıza söylediğim bu oyunun keyfinden yararlanmaları oldu. U17 yaş ortalamasıyla U19 takımıyla buradayız. İyi mücadele ettik. Kulübümüzü en iyi şekilde temsil ettik. Bu bizim için mutluluk verici bir şey" sözlerini kullandı.

Taner Yapağıcı sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Altyapı olarak oyuncularıma gerekli testleri ve yüklemeleri yapıyoruz. Önümüzdeki maçlarla ilgili bize oynayacaksınız veya oynamayacaksınız diye bir şey söylenmedi. Biz antrenmanlarımızı ona göre yapıyoruz"