Kasımpaşa ve Hull City birbirine üstünlük kuramadı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşı karşıya gelen Kasımpaşa ile Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Premier Lig ekibi Hull City karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 berabere bitti.

GOLLER İKİNCİ DEVREDE

Kasımpaşa'nın golü 47. dakikada Mortadha Ben Ouanes ile gelirken, Hull City bu gole 51. dakikada Oscar McBurnie ile karşılık verdi. Kalan dakikalarda iki takım da üstünlük golünü bulamadı.

LİGDEKİ İLK MAÇLARI

Kasımpaşa, 15 Ağustos'ta Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor ile kendi sahasında karşılaşacak. Hull City ise 22 Ağustos'ta Manchester United'ı konuk edecek.