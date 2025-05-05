90\'da 2 gol iptal! Kasımpaşa ve Trabzonspor birbirine diş geçiremedi

Trendyol Süper Lig'in 34. hafta maçında Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

UZATMALARDA 2 GOL OFSAYTA TAKILDI

Kasımpa'nın golünü 18. dakikada Arseniy Batagov kendi kalesine atarken, Trabzonspor'un golü 47. dakikada Danylo Sikan'dan geldi. Bordo-mavililerin formda oyuncusu Sikan, son iki maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Mücadelede Trabzonspor'un 90. dakikada Simon Banza ve Kasımpaşa'nın 90+4'te Aytaç Kara ile bulduğu goller, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

3 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ

Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, karşılaşmayı cezası nedeniyle tribünlerden takip etti. Bu sonuçla birlikte Süper Lig'deki 3 maçlık galibiyet serisi son bulan Trabzonspor, puanını 46'ya, Kasımpaşa ise 43'e yükseltti. Ligin bir sonraki maçında Kasımpaşa, Eyüpspor deplasmanına gidecek. Trabzonspor, sahasında lider Galatasaray'ı ağırlayacak.