Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü: Başakşehir-Beşiktaş maçında puan kaybetmelerini bekleyeceğiz

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Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Barış Kanbak, Kayserispor galibiyetiyle ligdeki yerlerini koruduklarını söyleyerek, "Yarın keyifli bir şekilde Başakşehir- Beşiktaş maçını izleyerek puan kaybetmelerini bekleyeceğiz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Barış Kanbak, kendileri için önemli bir maço oynadıklarını söyleyerek, "Sonucunun 3 puan olmasını mutlak istediğimiz bir maçtı, bunu maçtan önce de konuşmuştuk. Maçın başında rakibimizin ön tarafının keskin oyunculardan oluştuğunu analizlerimizde gördük. Bunlara karşı önlem olarak da aslında biraz da deplasmanda oynamamız nedeniyle kontrollü bir karşılama tercih ettik. Bu topsuz oyun sonrasında kazandığımız toplarla şiddetli geçişleri hedefliyorduk. Fakat müsabaka erken zamanda rakibimizin eksik kaldığını gördük. Kırmızı karttan atılan Kartal Kayra aslında hem rakip için hem de bizim için planları değiştirdi. Rakibimizin eksik kalmasından dolayı ön alan baskısına geçtik. Daha önce de çoğu maçta uyguladığımız bir rakibi karşılama yöntemiydi zaten. Takım bunu biliyordu ve bunu uygulamak, bu geçişi sağlamak basit oldu. Fakat eksik kalan rakibimize karşı topa sahip olma konusunda eksiklikler yaşadık. Bu öz eleştiriyi hem teknik ekip olarak hem de oyuncu arkadaşlarımıza yaptık" diye konuştu.

Aldıkları galibiyetle ligdeki yerlerini koruduklarını ifade eden Kanbak, "Eğer rakip eksikse topun hakimiyeti, topun kullanma becerisi bizde olmalıydı. Bunu başaramadık fakat şöyle; kazandığımız toplarda 3-4 tane net gol fırsatımız vardı. Bunları daha iyi değerlendirseydik skor çok farklı olabilirdi. Bazen şöyle olabiliyor; takım kötü oynarken kazanmak önemli olabiliyor. Bugün kötü oynadık diyebiliriz. Daha iyi oynayabilirdik diyebiliriz fakat akabileceğimiz maksimum puanı aldık. 3 puan aldık ve ligdeki mevcut konumumuzu koruyarak devam ediyoruz. Yarın Başakşehir - Beşiktaş maçını keyifli bir şekilde izleyip, iki tarafın da puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Umarız istediğimiz gibi olur" şeklinde konuştu. - KAYSERİ