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Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü: Hatalarımızı aza indirip sezonu tamamlamak istiyoruz - Son Dakika
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Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü: Hatalarımızı aza indirip sezonu tamamlamak istiyoruz

Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Barış Kanbak, Pendikspor maçının ardından yaptığı açıklamada, rakibin bugün sadece uzun toplarla hücum ettiğini söyleyerek, 'Hatalarımızı aza indirip sezonu tamamlamak istiyoruz' dedi.

Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü: Hatalarımızı aza indirip sezonu tamamlamak istiyoruz
23.01.2024 - 23:02,  Güncelleme: 23:07
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Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Barış Kanbak, Pendikspor maçının ardından yaptığı açıklamada, rakibin bugün sadece uzun toplarla hücum ettiğini söyleyerek, "Hatalarımızı aza indirip sezonu tamamlamak istiyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 22. hafta maçında Kasımpaşa, deplasmanda karşılaştığı Pendikspor'a 3-2 mağlup oldu. Müsabakanın ardından Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Barış Kanbak, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maçın başından sonuna kadar plana sadık kalan bir Kasımpaşa olduğunu aktaran Kanbak, "Skordan önce maçı konuşmak istiyorum bu akşam. Maçın başından sonuna kadar sahada istenilen planı, mücadeleyi gösteren Kasımpaşa vardı. Rakibimizin tek plan üzerinden bize hücum edeceğini biliyorduk. Uzun toplarla savunma arkasına hücum edeceklerini planlamıştık. Öngörmüştük ve bu da gerçekleşti. Bugün sahada sadece yüksek toplarla hücum etmeye çalışan ve savunma arkasına yüksek top atan bir Pendik takımı vardı. Bizde buna karşı çalışmalarımızı ve önlemimizi aldık. Futbolda zaman geldiğinde iyi de karşılayabiliyorsun bu topları fakat bir hata, bir de yüksek toplarda yapılan bir hata direk kale önünde topla buluşmasına neden olabiliyor. Bugünde onlardan bir kaçını yaşadık aslında. Oyunu bırakmadık. Planımıza ve mücadelemize devam ettik. Zaman zaman deplasmanlarda hakemle ilgili problem yaşıyoruz. Gerçi bu sorunu iç sahada yaşıyoruz ama çok fazla hocaların performansına değinmeden konuşacağım. Bizim hissettiğimiz hep bizim maçlara denk geliyor. Hakemlerden ricamız biraz daha dikkatli olmaları. Biraz daha sağduyulu olmaları. Kenarda yaptığımız konuşmalarda daha sabırlı olmalarını rica ediyoruz. Oyuncu grubumla ilgili de, kadro rotasyonumuz çok dar. Arkadaşlar bunu maçlarda hissettirmemek için ellerinden geleni yapıyorlar. 3-4 günde bir maç oynuyoruz. Yeri geliyor değişiklik yapmadan maçlar oynayıp, maçlar kazanıyoruz. Bunları yapmaya devam edeceğiz. Elimizden geldiğince de kadro genişliğini de sağlayıp, aynı oyunumuzu oynayıp savunmada daha doğru kalıp hatalarımızı aza indirip sezonu tamamlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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