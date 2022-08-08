Erdinç Sözer: "Böyle bir galibiyet bizi çok mutlu etti" - Son Dakika
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Erdinç Sözer: "Böyle bir galibiyet bizi çok mutlu etti"

08.08.2022 22:13
Erdinç Sözer: "Böyle bir galibiyet bizi çok mutlu etti"

Kasımpaşa'yı 4-0'la geçerek Süper Lig'e 3 puanla başlayan Başakşehir'de Teknik Sorumlu Erdinç Sözer maçın ardından konuştu.

Kasımpaşa'yı 4-0'la geçerek Süper Lig'e 3 puanla başlayan Başakşehir'de Teknik Sorumlu Erdinç Sözer maçın ardından konuştu. Kadrodaki bütün oyuncuları kullanmak istediklerini söyleyen Sözer, alınan galibiyetin de kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa'yı sahasında 4-0 mağlup eden Başakşehir'de Teknik Sorumlu Erdinç Sözer karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. İlk maçta böyle bir sonuca ulaşmanın kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Sözer, "İlk maçımızda bu galibiyeti almak bizi çok mutlu etti. 4-0'dan ziyade, istediğimiz futbolu sahaya yansıtmak önemliydi. Geldiğimizden beri her maçı kazanmak istiyoruz. Bu kulübün içinde de oyun sistemi geliştirmek istiyoruz. Bugün çok mutluyuz. Hem sonuçtan hem de oyundan dolayı çok mutluyuz" diye konuştu.

"Bütün oyuncularımızı kullanmak istiyoruz"

Yoğun maç programında kadrodaki her oyuncuyu kullanmak istediklerini söyleyen Sözer, "Her 3 günde 1 maç yapınca bütün kadromuzu değerlendirmemiz gerekiyor. Sezon başında kadromuzu genişlettik ve oyuncularımıza güveniyoruz. Ne gerekiyorsa sahaya koymaya çalışıyoruz. Geldiğimizden bu yana günden güne çalışıyoruz ve herkes istediğimiz oyunu sahada oynamaya çalışıyor. Emre hocanın ve teknik ekibin felsefesi bu şekilde" dedi. Forvet transferi konusunda sorulan soruyu da yanıtlayan Sözer, "Kadromuzdaki pozisyonlar belli. Patryk hem hücum hem kanat oynayabiliyor. Okaka son maçta çok şey yaptı. Bu kez daha yorulmamış bir oyuncu gerekiyordu. Yeni bir oyuncu dahi olsa onu da değerlendireceğiz" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Başakşehir, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erdinç Sözer: 'Böyle bir galibiyet bizi çok mutlu etti' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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