Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, son olarak Adana Demirspor'da oynayan Yusuf Barası'yı transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki santrforla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Yusuf Barası, geçen sezon Adana Demirspor formasıyla çıktığı 31 maçta 8 gol kaydetti.
Son Dakika › Spor › Kasımpaşa Yusuf Barası'nı Transfer Etti - Son Dakika
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