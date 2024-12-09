Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'na Katılmayacak - Son Dakika
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Spor

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'na Katılmayacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Kasımpaşa'nın 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılım sağlamayacağını açıkladı. Federasyon, bu durumla ilgili gereke değerlendirmeleri yapacak.

09.12.2024 11:28
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TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın, 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılım sağlamayacağını bildirdiğini açıkladı. Federasyon, bildiriyle ilgili gerekli değerlendirmeleri yapacaklarını ifade etti.

Fenerbahçe'nin ardından Kasımpaşa da Türkiye Kupası'na katılmama kararını Futbol Federasyonu'na bildirdi. TFF'den yapılan açıklama şöyle;

"Kasımpaşa A.Ş, 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılım sağlamayacağını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu'na 7 Aralık 2024 tarihinde iletilen yazıda "2024/2025 futbol sezonunda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına katılım sağlanmayacağını bildiririz." denilmiştir.

Bahse konu olan bildirimle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilgili kurulları gerekli değerlendirmeleri yapacaktır."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'na Katılmayacak - Son Dakika

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