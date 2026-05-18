Kaspiysk'te Gümüş Madalya Zaferi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kaspiysk'te Gümüş Madalya Zaferi

Kaspiysk\'te Gümüş Madalya Zaferi
18.05.2026 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli güreşçiler, Rusya'daki turnuvayı 3 gümüş madalya ile tamamladı.

Rusya'nın Dağıstan Bölgesi'ndeki Kaspiysk kentinde düzenlenen 56. Uluslararası Ali Aliyev Güreş Turnuvası'nda milli güreşçiler, organizasyonu 3 gümüş madalya ile tamamladı.

Turnuvanın ilk gününde 74 kiloda mücadele eden milli güreşçi Muhammed Beşir, finale yükselerek gümüş madalya kazandı. Son gün finallerinde 79 kiloda mindere çıkan İbrahim Metehan Yaprak, finale kadar tüm rakiplerini teknik üstünlükle mağlup etti. Milli sporcu, yaşadığı kasık sakatlığı nedeniyle finalde Avrupa Şampiyonu Hacımurad Alikhmaev karşısına çıkamayınca turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı. 125 kiloda mücadele eden Hakan Büyükçıngıl ise finale kadar tüm rakiplerine üstünlük sağladı. Finalde dünya üçüncüsü ve son Ranking Serisi Turnuvası şampiyonu Rus rakibi Abdulla Kurbanov ile karşılaşan milli güreşçi, 3-3 sona eren mücadelede son puan avantajıyla rakibine mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kaspiysk'te Gümüş Madalya Zaferi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demir çubukla arayıp buluyor, günde 40 kilo topluyor: Evini, arabasını ve arsasını aldı bile Demir çubukla arayıp buluyor, günde 40 kilo topluyor: Evini, arabasını ve arsasını aldı bile
Husumetli yaşlılar arasındaki kavga ölümle bitti Husumetli yaşlılar arasındaki kavga ölümle bitti
Fethiye’de çıkan orman yangını korkuttu Fethiye'de çıkan orman yangını korkuttu
Fenerbahçe transferi bitiriyor Andrew Robertson ile anlaşıldı Fenerbahçe transferi bitiriyor! Andrew Robertson ile anlaşıldı
Rasim Ozan Kütahyalı’nın 244 sayfalık ifadesi 46,5 milyonluk para hareketine böyle yanıt verdi Rasim Ozan Kütahyalı'nın 244 sayfalık ifadesi! 46,5 milyonluk para hareketine böyle yanıt verdi
Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti

13:42
Dedesinin cenazesinde TikTok çeken Melek Bal: Pişman değilim
Dedesinin cenazesinde TikTok çeken Melek Bal: Pişman değilim
13:09
Türkiye’den Sumud filosuna müdahale eden İsrail’e sert tepki: Yeni bir korsanlık eylemi
Türkiye'den Sumud filosuna müdahale eden İsrail'e sert tepki: Yeni bir korsanlık eylemi
12:36
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
11:29
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD’ye iletti
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD'ye iletti
11:27
Burası ne Kars ne de Muş Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı
Burası ne Kars ne de Muş! Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı
11:08
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler! Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 14:11:50. #7.13#
SON DAKİKA: Kaspiysk'te Gümüş Madalya Zaferi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.