Kassoum Ouattara: Beşiktaş için hazırım!

Beşiktaş'ın yeni transferi Fransız oyuncu Kassoum Ouattara, çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Bir an önce başlamak istiyorum. Takıma katılmak için sabırsızlanıyorum. Bu benim için yeni bir meydan okuma ve çok çok mutluyum" dedi.

Siyah-beyazlıların yeni transferi Kassoum Ouattara, Beşiktaş YouTube'a özel açıklamalarda bulundu. 21 yaşındaki Franszı oyuncu, kendini çok iyi hissettiğini belirterek, "Çok heyecanlıyım, bir an önce başlamak istiyorum. Takıma katılmak için sabırsızlanıyorum. Bu benim için yeni bir meydan okuma ve çok çok mutluyum" diye konuştu.

"İlk olarak ailemi aradım"

Beşiktaş'ın kendisine ilgili olduğunu öğrendiğinde çok sevindiğini söyleyen Ouattara, "Beşiktaş hem Türkiye'de hem dünya çapında çok büyük bir kulüp. Bu yüzden Beşiktaş'ın bana ilgisini öğrendiğimde çok mutlu oldum. En başta yöneticilerin bana verdiği güven oldu. İlk sözlerinde, ilk temasta direkt olarak bana güvendiklerini gösterdiler. Beni tanıdıklarını, büyük işler başarabilmem için arkamda olduklarını söylediler ve bu beni hemen ikna etti. İlk olarak ailemi aradım. Annem, babam, kardeşlerim ile her gün konuşuyoruz. Benim adıma çok mutlu oldular. Mücadeleci olduğumu, farklı bir yol çizmek istediğimi biliyorlar. Bana, bu meydan okuma için desteklerini hissettirdiler" ifadelerini kullandı.

"Bu sezon takımla birlikte zaferler kazanmak için hazırım"

Siyah-beyazlı taraftarlar ile ilgili de konuşan Fransız oyuncu, "İşin doğrusu benim için bir yenilik oldu bu. Fazlasıyla mutlu oldum ve bana çok güven verdi. Özellikle buraya gelmem konusunda beni teşvik etti. Gerçekten çok güzel taraftarımız var. Sosyal medyada taraftarlardan gördüğüm heves beni fazlasıyla motive etti ve güven verdi. Sahada takımı için formayı sırılsıklam edecek bir oyuncu izleyecekler. Kulübü için, taraftarları için her şeyini veren; çok koşan, aç bir oyuncu. Bendeki ilk keşfedecekleri şeyler bunlar, Kalitesi olan ve takıma katkı sağlayan birini görecekler. Onlara, burada olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Bu kulüp ve takım için oynayacak, bu formayı taşıyacak olmaktan dolayı çok mutluyum. Onlar için savaşmaya ve formayı sırılsıklam etmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Bu sezon takımla birlikte zaferler kazanmak için hazırım" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL